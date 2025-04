Kryzys w Otwocku i okolicach. Prawie wszyscy mieszkańcy bez dostępu do wody

Z OSTATNIEJ CHWILI

Kryzys w Otwocku i okolicach. „To najpoważniejsza awaria od lat”. Prawie wszyscy mieszkańcy bez dostępu do wody

Mieszkańcy Otwocka i Karczewa zmagają się z poważną awarią sieci wodociągowej. Aż 80 proc. domostw zostało odciętych od dostępu do wody. Prezydent Otwocka, Jarosław Margielski, określił sytuację jako najpoważniejszą od kilkudziesięciu lat. Władze miasta robią wszystko, by zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej. Czy jednak skażona woda stanowi zagrożenie dla zdrowia? Sprawę skomentował inspektorat sanitarny.