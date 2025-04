Potężna awaria wodociągów. Otwock i Karczew bez wody!

„UWAGA! Woda niezdatna do spożycia i celów sanitarnych w Otwocku i Karczewie. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź lokalne komunikaty.” – alert RCB o takiej treści trafił do mieszkańców na terenie powiatu otwockiego (woj. mazowieckie).

Mieszkańcy przeżywają trudne chwile. W związku z awarią magistrali wody surowej oraz filtrów na Stacji Uzdatniania Wody, woda w kranach jest niezdatna do spożycia, nawet po przegotowaniu! Ostrzeżenie obowiązuje do odwołania, a sytuacja jest na tyle poważna, że zwołano gminny zespół zarządzania kryzysowego.

O zagrożeniu informuje też burmistrz Otwocka. – Uwaga, bardzo poważna awaria sieci wodociągowej na terenie Otwocka i Karczewa, która potrwa kilka dni! [...] Proszę nie korzystać z wody z wodociągu OPWiK na terenie Otwocka i Karczewa. W wyniku awarii woda nie jest zdatna do spożycia i picia, nawet po przegotowaniu – czytamy w poście zamieszczonym na oficjalnym profilu facebookowym Jarosława Margielskiego.

Skażenie wody w Otwocku - co się stało?

Jak informuje oficjalny komunikat, przyczyną problemów jest awaria magistrali wody surowej oraz filtrów na Stacji Uzdatniania Wody. – Pracownicy OPWiK intensywnie pracują nad przywróceniem odpowiedniej jakości wody – czytamy w komunikacie burmistrza. Mieszkańcy z niepokojem oczekują na dalsze informacje.

Zakaz korzystania z wody wodociągowej dotyczy zarówno celów spożywczych, jak i sanitarnych. Oznacza to, że nie można jej używać do picia, gotowania, mycia zębów, a nawet do kąpieli. To ogromne utrudnienie dla mieszkańców, którzy muszą polegać na alternatywnych źródłach wody.

Gdzie po wodę pitną w Otwocku?

Władze miasta zapewniają, że przygotowywane są punkty dystrybucji wody pitnej. – Informacje będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.opwik.com oraz www.otwock.pl – czytamy w wydanym ostrzeżeniu. Mieszkańcy powinni śledzić komunikaty, aby dowiedzieć się, gdzie i kiedy będą mogli zaopatrzyć się w wodę pitną.

Władze apelują do mieszkańców o przekazywanie informacji rodzinie, znajomym i sąsiadom. Sytuacja jest poważna i wymaga solidarności oraz wzajemnej pomocy.