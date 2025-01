Wielka awaria na lotnisku. Rozkłady rozpisywali na kartkach i przyklejali do podłogi

Warszawa, Lotnisko Chopina. Wielka awaria zmusiła obsługę do improwizacji. Rozkłady przyklejano do podłogi

Wszystko zaczęło się w piątek około godziny 3:30, gdy podczas rutynowych testów systemów lotniskowych doszło do awarii zasilania. Problem objął kluczowe systemy, w tym ekrany wyświetlające informacje o lotach. W efekcie podróżni mieli trudności z odnalezieniem swoich gate'ów oraz punktów odprawy. Władze portu szybko wdrożyły procedury awaryjne, ale sytuacja wymagała niecodziennych rozwiązań.

Służby lotniska wiele godzin pracowały nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów. W międzyczasie, aby zapewnić pasażerom dostęp do informacji, wywieszono rozkłady lotów na odręcznie napisanych kartkach, które – z powodu braku możliwości korzystania z ekranów – były przyklejane do podłogi,

Po godzinie 7 Lotnisko Chopina poinformowało, że systemy są stopniowo przywracane do działania. Pierwszy lot odleciał już niedługo po wystąpieniu awarii – rejs Wizz Air do Alicante odbył się zgodnie z planem, choć czterech pasażerów nie zdążyło dotrzeć do gate'u. Z godzinnym opóźnieniem wyleciał drugi samolot − do Monachium.

Do popołudnia (ok. godz. 13) udało się przywrócić pełną funkcjonalność wszystkich systemów operacyjnych. Jednak ze względu na poranne utrudnienia, delikatne opóźnienia w lotach występowały przez cały dzień. Pasażerowie byli proszeni o wcześniejsze przybycie na lotnisko i śledzenie informacji na stronie internetowej portu oraz przewoźników.

Lotnisko Chopina podkreśliło, że awaria była efektem rutynowych testów systemów. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu procedur awaryjnych, port mógł funkcjonować bezpiecznie mimo problemów technicznych. − Dzięki przyjętym założeniom, w momencie wystąpienia problemu, możliwe było wdrożenie odpowiednich procedur podtrzymania systemu, dzięki czemu port funkcjonował bezpiecznie − napisano.

i Autor: facebook Wielka awaria na lotnisku w Warszawie. Podróżni czytali rozkłady z… kartek przyklejonych do podłogi!

Lotnisko w Radomiu, wnętrze terminalu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.