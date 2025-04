Kolejny dzień bez czystej wody. „Nadaje się jedynie do spłukiwania toalet”

Wielki remont paraliżuje Warszawę. 2 kilometry robią przez 30 minut. "To dramat"

Co dalej?

Po awarii Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) zdecydowało się na dostarczenie do sieci surowej, nieuzdatnionej wody. Mieszkańcy od samego rana zgłaszali, że woda jest zanieczyszczona, a jej barwa waha się od żółtawej po brunatną. Władze miejskie podkreślają, że woda nadal nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Można jej używać jedynie do spłukiwania toalet.

W czwartek rano (3 kwietnia) pobrano próbki wody do badań, które mają określić jej przydatność do celów higienicznych. Jak przekazywał na porannej konferencji prasowej prezydent Otwocka, Jarosław Margielski, wyniki tych analiz będą dostępne w ciągu 24-48 godzin, czyli najprawdopodobniej w piątek lub sobotę. Natomiast testy dotyczące przydatności do spożycia potrwają dłużej − ich wyniki będą znane dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.

Trwa proces płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej. Po jego zakończeniu woda zostanie poddana szczegółowym analizom zarówno przez laboratorium OPWiK, jak i przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W związku z kryzysem władze Otwocka i Karczewa uruchomiły 17 punktów dystrybucji wody. Dostępna jest zarówno woda pitna (którą należy przegotować przed spożyciem), jak i woda do celów sanitarnych. Woda butelkowana trafia do szkół, przedszkoli oraz placówek medycznych. Szpital powiatowy ma zapewnioną stałą dostawę wody z cystern.

Dodatkowo na terenie miasta rozmieszczono 100 przenośnych toalet, aby zapewnić mieszkańcom podstawowe warunki sanitarne.

Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku z awarią sieci wodociągowej. Władze miejskie oraz służby sanitarne na bieżąco monitorują sytuację i przekazują mieszkańcom najnowsze informacje dotyczące jakości wody oraz postępów prac naprawczych.

