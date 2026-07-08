Nie żyje Adam Borowski ps. Nikita. Powstaniec walczył w Śródmieściu Północnym. Miał 100 lat

Nie żyje Adam Borowski ps. Nikita. Odszedł w wieku 100 lat

We wtorek, 7 lipca dotarła do nas smutna wiadomość z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zmarł Adam Borowski, ps. Nikita, który był jednym z ostatnich żyjących uczestników wydarzeń z 1944 roku. Przeżył dokładnie sto lat.

Kiedy wybuchły walki w stolicy, Borowski miał zaledwie 18 lat. Z bronią w ręku przemierzał ulice Śródmieścia Północnego. Po upadku Powstania trafił do obozu jenieckiego, z którego po pewnym czasie udało mu się powrócić do kraju. Jego niezwykłe męstwo doceniono wieloma odznaczeniami, wśród których znalazł się Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

„To było coś takiego, że nigdy nie czułem się tak wolny jak wtedy. Niczego nie żałuję” - mówił bohater o swoim udziale w zrywie z 1944 roku.

Biografia Adama Borowskiego. Gdzie walczył i kiedy wrócił do Polski?

Adam Borowski przyszedł na świat 6 marca 1926 roku w stolicy Polski. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył jako żołnierz Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych, używając pseudonimu "Nikita". Obrażenia odniósł 3 sierpnia 1944 roku podczas zaciętych starć na ulicy Zgoda, w samym sercu miasta.

Gdy walki dobiegły końca, Borowski trafił do niewoli, do obozu jenieckiego Stalag X B Sandbostel. Do ojczyzny zdecydował się wrócić w 1947 roku, dwa lata po ostatecznym zakończeniu II wojny światowej. Za jego poświęcenie i heroizm podczas zrywu uhonorowano go takimi odznaczeniami jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż Powstańczy oraz Medal „Pro Patria”.

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