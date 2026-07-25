17-latek wjechał hulajnogą w małe dziecko. Nie odjechał daleko

3-letni chłopiec został potrącony na chodniku przez 17-latka na hulajnodze elektrycznej.

Poszkodowane dziecko przewieziono do szpitala.

Policja sprawdza, jak doszło do wypadku i czy nastolatek jechał zgodnie z przepisami.

Wypadek na Targówku. 17-latek potrącił 3-latka

Do groźnego zdarzenia doszło w godzinach południowych na chodniku przy ulicy Wyszogrodzkiej w stolicy. Jadący na elektrycznej hulajnodze nastolatek nagle wjechał w 3-letniego chłopca, który spacerował pod opieką dorosłego opiekuna. Na skutek uderzenia maluch wymagał natychmiastowej interwencji medycznej, dlatego podjęto decyzję o pilnym przetransportowaniu go do szpitala na dokładne badania i dalszą obserwację.

Świadkowie zatrzymali nastolatka na hulajnodze

Błyskawiczna reakcja przechodniów zapobiegła ewentualnemu oddaleniu się sprawcy z miejsca wypadku. Zszokowani świadkowie zdarzenia obezwładnili 17-latka i przekazali go w ręce powiadomionych policjantów, o czym poinformował profil Miejski Reporter. Na miejsce wezwano nie tylko policyjną grupę wypadkową, ale również rodziców chłopaka. Funkcjonariusze zajęli się zabezpieczaniem śladów, przeprowadzaniem oględzin oraz szczegółowym przesłuchiwaniem naocznych obserwatorów zdarzenia.

Śledczy badają przyczyny potrącenia dziecka

Obecnie mundurowi analizują wszystkie zebrane dowody, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku na Wyszogrodzkiej. Kluczowe będzie sprawdzenie, z jaką prędkością przemieszczał się jednoślad i czy młody kierowca zachował należytą ostrożność podczas jazdy po chodniku. Wnikliwej ocenie zostaną poddane zeznania świadków oraz dokumentacja z miejsca potrącenia. Dopiero po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur policjanci podejmą ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych konsekwencji prawnych dla nastolatka.

Źródło: Miejski Reporter