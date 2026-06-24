Wakacyjny pociąg Adriatic Express wraca na tory. Szybszy i częstszy

Powrót Adriatic Express na tory

Popularny pociąg Adriatic Express wraca na trasę już pod koniec czerwca, ponownie łącząc polskie miasta z chorwacką Rijeką. Zeszłoroczny sukces sezonowego połączenia obsługiwanego przez PKP Intercity zachęcił przewoźnika do zwiększenia częstotliwości kursowania. W nadchodzącym sezonie pociągi będą jeździć częściej, a składy zostaną powiększone o dodatkowe wagony.

Pociąg do Chorwacji rozpoczyna kursowanie

Start rozchwytywanego połączenia zbiegnie się z początkiem letnich wakacji w 2026 roku. Pierwsi podróżni wyruszą z Warszawy Wschodniej 26 czerwca dokładnie o godzinie 13:36. Dojazd nad urokliwe chorwackie wybrzeże zaplanowano na godzinę 10:04 rano następnego dnia.

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Historyczny pociąg z Polski nad Adriatyk. Ruszyło połączenie do Chorwacji

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Trasa i rozkład jazdy Adriatic Express na lato 2026

W okresie wakacyjnym pociąg Adriatic Express wyjedzie na tory pod koniec czerwca i będzie kursował aż do ostatnich dni sierpnia, oferując sześć połączeń w tygodniu. To znaczna zmiana względem poprzedniego sezonu, gdy skład jeździł tylko cztery razy w tygodniu. Kolejną innowacją jest rozszerzenie trasy – pociąg zawiezie pasażerów również do Kopru w Słowenii.

Wyjazd z Polski:

Warszawa Wschodnia – 13:36

Postoje m.in. w: Opocznie, Włoszczowie, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Chałupkach.

Przyjazd nad Adriatyk:

Rijeka (Chorwacja) – około 10:04 następnego dnia (czas podróży ok. 20 godz. 23 min).

Koper (Słowenia) – około 9:37 następnego dnia. Wagony do Kopru są odłączane w Lublanie.

Powrót:

Rijeka – odjazd około 19:06

Warszawa – przyjazd po ok. 18 godz. 41 min podróży.

Adriatic Express zawiezie pasażerów także do Włoch?

Prawdziwym hitem nadchodzącego sezonu jest możliwość podróży jeszcze dalej na południe. Podróżni będą mogli dotrzeć do włoskiego Triestu, korzystając z innowacyjnego biletu łączonego, który obejmuje zarówno przejazd pociągiem, jak i autobusem.

Ceny biletów na Adriatic Express

Koszty podróży Adriatic Express do Chorwacji są zróżnicowane. Najbardziej ekonomiczna opcja, czyli bilet na miejsce siedzące w drugiej klasie z Warszawy do Rijeki, to wydatek rzędu 190 złotych. Z kolei osoby preferujące komfortowy wypoczynek w wagonach sypialnych muszą liczyć się z kosztem od około 300 złotych, co stanowi równowartość promocyjnej ceny 69,90 euro.