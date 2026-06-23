Wakacje nad Bałtykiem. W tych kurortach będzie tłok!

Bałtyk wchodzi w szczyt sezonu

Wraz z poprawą pogody nad Bałtykiem zaczyna się najgorętszy okres roku. Popularne kurorty szybko osiągają pełne obłożenie, a plaże zapełniają się już od wczesnych godzin porannych. Dodatkowo w najbliższy weekend rozpoczną się oficjalnie wakacje, więc od 26 do 28 czerwca w znanych miejscowościach nadmorskich z pewnością będzie bardzo tłoczno. Gdzie jednak można spodziewać się największych tłumów turystów? Sprawdziliśmy!

Polacy ruszają nad Bałtyk. Gdzie można spodziewać się największych tłumów?

Największego natężenia ruchu turystycznego nad Bałtykiem można tradycyjnie oczekiwać w największych i najbardziej rozpoznawalnych kurortach, szczególnie tam, gdzie łączą się szerokie plaże, rozbudowana baza noclegowa i bogata oferta rozrywkowa. W praktyce oznacza to, że w słoneczne dni najbardziej zatłoczone będą miejscowości Trójmiasta oraz popularne kurorty na środkowym i zachodnim wybrzeżu.

Tu będzie pełno turystów

Mielno od lat przyciąga młodych turystów, grupy znajomych i wszystkich, którzy szukają połączenia plażowania z nocnym życiem. Gdy tylko robi się ciepło, miejscowość błyskawicznie się zapełnia.

od lat przyciąga młodych turystów, grupy znajomych i wszystkich, którzy szukają połączenia plażowania z nocnym życiem. Gdy tylko robi się ciepło, miejscowość błyskawicznie się zapełnia. Sopot to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kurortów w kraju. Monciak, molo i prestiżowe hotele sprawiają, że latem pojawiają się tu zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni.

to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kurortów w kraju. Monciak, molo i prestiżowe hotele sprawiają, że latem pojawiają się tu zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni. Kołobrzeg to jeden z najchętniej wybieranych kierunków rodzinnych wakacji. Szerokie plaże, rozbudowana baza noclegowa i liczne atrakcje sprawiają, że w sezonie letnim miasto pęka w szwach.

to jeden z najchętniej wybieranych kierunków rodzinnych wakacji. Szerokie plaże, rozbudowana baza noclegowa i liczne atrakcje sprawiają, że w sezonie letnim miasto pęka w szwach. Łeba przyciąga przede wszystkim bliskością Słowińskiego Parku Narodowego i słynnych ruchomych wydm.

przyciąga przede wszystkim bliskością Słowińskiego Parku Narodowego i słynnych ruchomych wydm. Władysławowo to jeden z najważniejszych punktów na mapie polskiego wybrzeża. Bliskość Półwyspu Helskiego sprawia, że ruch turystyczny jest tu ogromny przez cały sezon.

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Mielno i Władysławowo na zdjęciach

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Mało znane plaże nad Bałtykiem

Jeśli jednak chcesz uniknąć tłumów i wolisz lokalizacje nieco spokojniejsze, mamy kilka propozycji tutaj: Mniej znane plaże nad Bałtykiem. Tu odpoczniesz z dala od tłumów

Mało znane plaże nad Bałtykiem. Idealne na długi weekend [LISTA]