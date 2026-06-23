Wakacje nad Bałtykiem. W tych kurortach będzie tłok!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-23 4:10

Prognozy na najbliższe dni są jednoznaczne - nad Polskę nadciąga prawdziwie letni żar. To więc idealne warunki, które co roku powodują migrację turystów nad Bałtyk. Jeśli też planujesz wyjazd, warto wiedzieć, gdzie tłumy będą największe. Oto 5 nadbałtyckich miejscowości, w których w najbliższych dniach można spodziewać się prawdziwego oblężenia.

Plaża nad Bałtykiem wypełniona tłumem turystów wypoczywających na piasku za kolorowymi parawanami i pod parasolami, część osób kąpie się w morzu, symbolizując szczyt sezonu urlopowego. Więcej o zatłoczonych kurortach na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Bałtyk wchodzi w szczyt sezonu

Wraz z poprawą pogody nad Bałtykiem zaczyna się najgorętszy okres roku. Popularne kurorty szybko osiągają pełne obłożenie, a plaże zapełniają się już od wczesnych godzin porannych. Dodatkowo w najbliższy weekend rozpoczną się oficjalnie wakacje, więc od 26 do 28 czerwca w znanych miejscowościach nadmorskich z pewnością będzie bardzo tłoczno. Gdzie jednak można spodziewać się największych tłumów turystów? Sprawdziliśmy!

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Polacy ruszają nad Bałtyk. Gdzie można spodziewać się największych tłumów?

Największego natężenia ruchu turystycznego nad Bałtykiem można tradycyjnie oczekiwać w największych i najbardziej rozpoznawalnych kurortach, szczególnie tam, gdzie łączą się szerokie plaże, rozbudowana baza noclegowa i bogata oferta rozrywkowa. W praktyce oznacza to, że w słoneczne dni najbardziej zatłoczone będą miejscowości Trójmiasta oraz popularne kurorty na środkowym i zachodnim wybrzeżu.

Tu będzie pełno turystów

  • Mielno od lat przyciąga młodych turystów, grupy znajomych i wszystkich, którzy szukają połączenia plażowania z nocnym życiem. Gdy tylko robi się ciepło, miejscowość błyskawicznie się zapełnia.
  • Sopot to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kurortów w kraju. Monciak, molo i prestiżowe hotele sprawiają, że latem pojawiają się tu zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni.
  • Kołobrzeg to jeden z najchętniej wybieranych kierunków rodzinnych wakacji. Szerokie plaże, rozbudowana baza noclegowa i liczne atrakcje sprawiają, że w sezonie letnim miasto pęka w szwach.
  • Łeba przyciąga przede wszystkim bliskością Słowińskiego Parku Narodowego i słynnych ruchomych wydm. 
  • Władysławowo to jeden z najważniejszych punktów na mapie polskiego wybrzeża. Bliskość Półwyspu Helskiego sprawia, że ruch turystyczny jest tu ogromny przez cały sezon.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mielno i Władysławowo na zdjęciach

Władysławowo
Galeria zdjęć 14

Mało znane plaże nad Bałtykiem

Jeśli jednak chcesz uniknąć tłumów i wolisz lokalizacje nieco spokojniejsze, mamy kilka propozycji tutaj: Mniej znane plaże nad Bałtykiem. Tu odpoczniesz z dala od tłumów

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