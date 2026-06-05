Mniej znane plaże nad Bałtykiem. Tu odpoczniesz z dala od tłumów

Mało znane plaże nad Bałtykiem

Polskie wybrzeże każdego roku jest celem wypraw milionów wczasowiczów. Największe oblężenie przeżywają kurorty takie jak Kołobrzeg, Władysławowo i Łeba, gdzie w szczycie sezonu bardzo ciężko o wolne miejsce na piasku. Warto jednak wiedzieć, że nad Bałtykiem wciąż można odnaleźć zakątki o naturalnym charakterze, oferujące wypoczynek z dala od zgiełku. Planując kilkudniowy urlop, dobrze jest wziąć pod uwagę te mniej oczywiste lokalizacje. Poniżej przedstawiamy pięć plaż, które urzekają wyjątkowym klimatem, pięknymi widokami i ciszą.

Plaże nad Bałtykiem, o których wie niewielu

Linia brzegowa Polski ciągnie się przez ponad 500 kilometrów, a spora jej część wciąż pozostaje nieodkryta przez masową turystykę. Z dala od gwarnych centrów wypoczynkowych kryją się perły, których próżno szukać na pierwszych stronach popularnych przewodników i w zestawieniach najmodniejszych miejscówek wakacyjnych.

Zazwyczaj są to tereny sąsiadujące z niewielkimi osadami, lasami czy parkami narodowymi, gdzie infrastruktura turystyczna nie zdominowała otoczenia. Pozwoliło to na zachowanie dziewiczego krajobrazu i unikalnej atmosfery, niedostępnej w najbardziej zatłoczonych rejonach wybrzeża. O jakich lokalizacjach mowa? Musicie je poznać! Szczegółowe opisy i zdjęcia znajdują się w poniższej galerii.

Dalsza część tekstu pod galerią.

Mało znane plaże nad Bałtykiem. Idealne na weekend [LISTA]

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Gdzie na długi weekend w Polsce?

Dłuższa przerwa od pracy to idealny moment na ucieczkę od codziennej rutyny i eksplorację najciekawszych regionów naszego kraju. Wielu urlopowiczów decyduje się w tym czasie na wyjazdy nie tylko nad polskie morze, ale i w Tatry czy Karkonosze, gdzie wysiłek fizyczny można połączyć z podziwianiem górskich widoków. Chętnie wybieranym kierunkiem są również Mazury, gwarantujące błogi relaks nad wodą. Dużym zainteresowaniem cieszą się też pełne historii metropolie, takie jak Wrocław, Poznań czy Kraków, które przyciągają bogatą ofertą kulturalną.

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