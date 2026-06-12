Ma zdjęcia prawie bez ubrań i nagrała piosenkę na mundial. Amerykańska tiktokerka lubi odkrywać ciało!

Zasłynęła skandalem z żonatym gwiazdorem

Cały świat usłyszał o Sumner Stroh we wrześniu 2022 roku. To właśnie wtedy 24-letnia wówczas modelka opublikowała na TikToku nagranie, które wstrząsnęło show-biznesem. Przyznała się w nim do rocznego romansu z Adamem Levine'em, liderem zespołu Maroon 5 i mężem aniołka Victoria's Secret, Behati Prinsloo. Sprawa była tym bardziej szokująca, że zaledwie kilka dni wcześniej para ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.

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- Miałam romans z mężczyzną, który jest żonaty z modelką Victoria's Secret - wyznała w nagraniu, które obejrzało ponad 21 milionów ludzi. Stroh twierdziła, że czuła się wykorzystana i zmanipulowana. "Byłam młoda, byłam naiwna" – tłumaczyła, dodając, że nie obracała się wtedy w świecie celebrytów tak jak teraz. Skandal wybuchł z ogromną siłą, a jej nazwisko trafiło na czołówki portali na całym świecie.

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Teraz wraca z piosenką. To będzie hit mundialu?

Po burzy medialnej Sumner Stroh na chwilę usunęła się w cień, ale teraz wraca w wielkim stylu. Seksowna influencerka, którą na TikToku obserwuje ponad 440 tysięcy fanów, postanowiła wykorzystać swoje pięć minut i rozpocząć karierę muzyczną. Zapowiedziała właśnie premierę swojego singla zatytułowanego "Miss America". Czas nie jest przypadkowy – piosenka ma rozgrzać atmosferę podczas trwającego mundialu. Fani od razu zaczęli spekulować. Czy w piosence rozliczy się ze swojej przeszłości i opowie o romansie z Levine'em? To byłby marketingowy strzał w dziesiątkę!

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Modelka, która rozpala zmysły. Zobacz jej galerię!

Niezależnie od treści piosenki, Sumner Stroh już teraz wie, jak przykuć uwagę. Absolwentka Uniwersytetu w Teksasie jest profesjonalną modelką i influencerką, a jej profil na Instagramie to prawdziwa kopalnia gorących kadrów. 24-latka chętnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoją niesamowitą figurę i kobiece kształty. Każda jej fotografia wywołuje lawinę komentarzy zachwyconych fanów. Nie da się ukryć, że Sumner wie, jak rozpalić zmysły. W naszej galerii możecie zobaczyć jej najgorętsze zdjęcia. Uwaga, robi się gorąco!

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