Zbigniew Boniek świętuje Złote Gody z żoną Wiesławą. Pokazał archiwalne zdjęcia i pisze: "Viva Gruba!". Tomasz Lis reaguje

- Ikona polskiej piłki, Zbigniew Boniek, świętuje imponującą 50. rocznicę ślubu, dzieląc się z fanami prywatnymi wspomnieniami.
- Jego wzruszający post z archiwalnymi zdjęciami i żartobliwym dopiskiem "Viva Gruba!" wywołał falę gratulacji i zachwytu w sieci.
- Odkryj historię miłości legendy i zobacz niezwykłe fotografie, które podbiły serca tysięcy internautów!
"50 lat minęło jak jeden dzień"
Zbigniew Boniek i jego żona Wiesława to para z imponującym stażem. Dokładnie 12 czerwca 1976 roku powiedzieli sobie "tak" w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Z okazji 50. rocznicy tego wydarzenia, legendarny piłkarz postanowił podzielić się z fanami osobistym wpisem. Na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) opublikował serię archiwalnych, czarno-białych zdjęć z dnia ślubu.
- Zaczęło się 12.06.1976 w USC w Bydgoszczy… 50 lat minęło jak jeden dzień… Viva Gruba - napisał Boniek, cytując słowa znanej piosenki i dodając od siebie żartobliwy, czuły zwrot w stronę ukochanej.
Przeczytaj także: MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w piątek, 12 czerwca? Szykują się wielkie hity!
Wpis błyskawicznie podbił serca internautów, którzy docenili nie tylko romantyczny gest, ale także poczucie humoru i dystans, jaki para zachowała przez te wszystkie lata.
Lawina gratulacji i gest Tomasza Lisa
Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Fani z całej Polski ruszyli z gratulacjami, życząc parze kolejnych lat w zdrowiu i miłości. "Super gratulacje dla Państwa", "NIECH ŻYJE MIŁOŚĆ", "Gratulacje Prezesie i zdrowia dla was" – to tylko niektóre z setek ciepłych słów skierowanych do Bońków. Wśród komentujących znalazł się również znany dziennikarz, Tomasz Lis, który w prosty, ale wymowny sposób zareagował na wpis, zamieszczając cztery emotikony kwiatów.
Zobacz też: Gospodarze nie zawiedli, Koreańczycy odwrócili losy meczu! Zobacz skróty i gole z grupy A
Prywatnie: mąż, ojciec i dziadek w Rzymie
Choć Zbigniew Boniek od lat kojarzony jest głównie z boiskiem i gabinetami piłkarskich działaczy, jego największą dumą jest rodzina. Od lat mieszka na stałe w Rzymie, gdzie wraz z żoną Wiesławą stworzył prawdziwy dom. Para doczekała się trójki dzieci: córek Karoliny i Kamili oraz syna Tomasza. Ich rodzina wciąż się powiększa – Boniek jest dumnym dziadkiem aż siedmiorga wnucząt, w tym Mateo, Giulii i Emmy Catteriny. Co ciekawe, jego zięciem jest były włoski tenisista Vincenzo Santopadre. Rocznicowy wpis jest dowodem na to, że mimo upływu lat i życia na świeczniku, dla "Zibiego" rodzina wciąż pozostaje najważniejsza.