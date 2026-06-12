Zbigniew Boniek świętuje Złote Gody z żoną Wiesławą. Pokazał archiwalne zdjęcia i pisze: "Viva Gruba!". Tomasz Lis reaguje

Ikona polskiej piłki, Zbigniew Boniek, świętuje imponującą 50. rocznicę ślubu, dzieląc się z fanami prywatnymi wspomnieniami.

Jego wzruszający post z archiwalnymi zdjęciami i żartobliwym dopiskiem "Viva Gruba!" wywołał falę gratulacji i zachwytu w sieci.

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"50 lat minęło jak jeden dzień"

Zbigniew Boniek i jego żona Wiesława to para z imponującym stażem. Dokładnie 12 czerwca 1976 roku powiedzieli sobie "tak" w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Z okazji 50. rocznicy tego wydarzenia, legendarny piłkarz postanowił podzielić się z fanami osobistym wpisem. Na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) opublikował serię archiwalnych, czarno-białych zdjęć z dnia ślubu.

- Zaczęło się 12.06.1976 w USC w Bydgoszczy… 50 lat minęło jak jeden dzień… Viva Gruba - napisał Boniek, cytując słowa znanej piosenki i dodając od siebie żartobliwy, czuły zwrot w stronę ukochanej.

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Wpis błyskawicznie podbił serca internautów, którzy docenili nie tylko romantyczny gest, ale także poczucie humoru i dystans, jaki para zachowała przez te wszystkie lata.

Lawina gratulacji i gest Tomasza Lisa

Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Fani z całej Polski ruszyli z gratulacjami, życząc parze kolejnych lat w zdrowiu i miłości. "Super gratulacje dla Państwa", "NIECH ŻYJE MIŁOŚĆ", "Gratulacje Prezesie i zdrowia dla was" – to tylko niektóre z setek ciepłych słów skierowanych do Bońków. Wśród komentujących znalazł się również znany dziennikarz, Tomasz Lis, który w prosty, ale wymowny sposób zareagował na wpis, zamieszczając cztery emotikony kwiatów.

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Prywatnie: mąż, ojciec i dziadek w Rzymie

Choć Zbigniew Boniek od lat kojarzony jest głównie z boiskiem i gabinetami piłkarskich działaczy, jego największą dumą jest rodzina. Od lat mieszka na stałe w Rzymie, gdzie wraz z żoną Wiesławą stworzył prawdziwy dom. Para doczekała się trójki dzieci: córek Karoliny i Kamili oraz syna Tomasza. Ich rodzina wciąż się powiększa – Boniek jest dumnym dziadkiem aż siedmiorga wnucząt, w tym Mateo, Giulii i Emmy Catteriny. Co ciekawe, jego zięciem jest były włoski tenisista Vincenzo Santopadre. Rocznicowy wpis jest dowodem na to, że mimo upływu lat i życia na świeczniku, dla "Zibiego" rodzina wciąż pozostaje najważniejsza.

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