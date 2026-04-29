Wielkie gwiazdy sportu na gali, ale wszyscy patrzyli na tę przepiękną brunetkę. Jej historia poruszy nawet głaz

Na gali Herosi WP 2026 w warszawskim hotelu Sheraton, uwagę przykuła siatkarka Katarzyna Partyka, która zawiesiła karierę, aby zostać dawcą szpiku dla swojego brata chorego na ostrą białaczkę szpikową.

Katarzyna Partyka, nominowana w jednej z kategorii plebiscytu, zachęcała do rejestracji w bazie dawców szpiku, podkreślając, że to prosty krok, który może uratować życie.

Na gali obecne były również inne gwiazdy sportu, takie jak Otylia Jędrzejczak, Kamil Stoch, Adam Małysz, Robert Korzeniowski i Katarzyna Zillmann.

Przepiękna brunetka przyćmiła wielkie gwiazdy na gali Herosi WP 2026. Kim jest Katarzyna Partyka?

Gala, który odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, była zwieńczeniem plebiscytu Herosi WP 2026. Wśród uczestników wydarzenia pojawiły się polskie gwiazdy sportu z absolutnego topu, m.in.: Otylia Jędrzejczak, Kamil Stoch, Adam Małysz, Robert Korzeniowski, Władimir Semirunnij i Katarzyna Zillmann, której towarzyszyła partnerka - tancerka Janja Lesar. W eleganckim towarzystwie brylowała także wystrojona Daria Abramowicz, która odebrała nagrodę w imieniu najlepszej polskiej piłkarki - Ewy Pajor. Wszystkich jednak przyćmiła pewna zjawiskowa brunetka, która była nominowana w jednej z kategorii. Ludzie zastanawiali się, kim jest ta przepiękna kobieta. Szybko wyjaśniło się, że to siatkarka Katarzyna Partyka. O sportsmence zrobiło się głośno po tym, gdy zawiesiła swoją karierę, aby ratować życie brata.

Katarzyna Partyka zdecydowała się zostać dawcą szpiku dla swojego brata Karola. U mężczyzny zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową, a szansą na uratowanie życia był przeszczep. Siatkarka przed całą operacją musiała zrobić przerwę w grze. W październiku 2025 roku Katarzyna Partyka zamieściła wpis na Instagramie okraszony zdjęciem ze szpitala.

Zostałam dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Karol walcz dzielnie! Jesteś moją inspiracją. Chcę tym postem szerzyć świadomość nowotworów krwi. Rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku to prosty krok, który może uratować czyjeś życie. Nie każdy znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, więc jeśli masz od 18 do 55 lat i jesteś zdrowy, rozważ rejestrację. Zachęcam z całego serca

- napisała przepiękna siatkarka, która dość szybko po wyjściu ze szpitala powróciła do sportowej rywalizacji.

