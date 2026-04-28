Wystrojona Daria Abramowicz odebrała nagrodę na gali! Zadała szyku? ZDJĘCIA

Michał Chojecki
2026-04-28 14:43

Daria Abramowicz pojawiła się na gali Herosi WP SportoweFakty. Największe gwiazdy polskiego sportu odebrały wyróżnienia, a jedną z nagród odebrała właśnie psycholożka sportowa i trenerka mentalna znana przede wszystkim ze współpracy z Igą Świątek. Zobaczcie zdjęcia Darii Abramowicz z gali.

Darii Abramowicz nie było ostatnio przy Idze Świątek, gdy nasza tenisistka trenowała na Majorce, a potem walczyła w turniejach WTA w Stuttgarcie i w Madrycie. Wywyłało to spore emocje wśród kibiców i dużo spekulacji w polskich mediach. Daria Sulgostowska, PR-menedżerka mistrzyni Wimbledonu, zapytana o nieobecność psycholożki, uspokoiła jednak, że na ma co się doszukiwać tutaj sensacji.

Była menedżerka Igi Świątek wprost o jej relacjach z Darią Abramowicz

"Darii Abramowicz nie ma w Madrycie, ma obecnie sprawy zdrowotne - wyjaśniła Daria Sulgostowska. "To normalne, że team rotuje i nie jest to nic nadzwyczajnego. A wszelkiego rodzaju plotki z tym związane są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki, która skupia się na przygotowaniu sportowym" - dodała.

Iga Świątek ostro o relacji z Darią Abramowicz. Zdecydowana reakcja na ataki i sugestie

Daria Abramowicz do Igi Świątek ma dołączyć w Rzymie, a wcześniej wzięła udział w gali Herosi WP SportoweFakty. Choć sama nie startowała w kategorii zawodników, to pojawiła się na scenie, odbierając nagrodę. Zrobiła to w imieniu jednej ze swoich podopiecznych - piłkarki FC Barcelona i reprezentacji Polski Ewy Pajor.

- Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Jestem ogromnie dumna i szczęśliwa z tego, jak piłka nożna rozwija się zarówno na świecie, jak i w Polsce. Mam nadzieję, że ta nagroda również przyczyni się do rozwoju kobiecego sportu. Wszystkim kibicom, którzy wspierają kobiecy sport, dziękuję - powiedziała Ewa Pajor, zwracając się do wszystkich zebranych podczas łączenia.

W eleganckiej, skromnej kreacji Daria Abramowicz emanowała pewnością siebie i spokojem, który doskonale oddaje jej codzienną pracę z zawodnikami na najwyższym poziomie. Zdjęcia w naszej galerii.

