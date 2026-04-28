Zillmann z nową partnerką, Małysz i Stoch wystrojeni jak na komunię i Jędrzejczak w lokach! Zdjęcia prosto z hotelu

W warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw, 27 kwietnia, odbyła się gala Herosi WP 2026, podsumowująca 3. Plebiscyt Herosi WP, na której zjawiło się wiele gwiazd sportu.

Wśród obecnych byli m.in. Katarzyna Zillmann z partnerką Janją Lesar, Adam Małysz, Kamil Stoch, Otylia Jędrzejczak oraz Robert Korzeniowski.

Główną nagrodę "Heros" zdobył Robert Kubica, a wyróżnienia otrzymali również Piotr Zieliński, Ewa Pajor, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Bartosz Matusiewicz, Kinga Goraj, Władimir Semirunnij, Jacek Magiera i Reprezentacja Polski w AmpFutbolu.

O zwycięzcach plebiscytu decydowali internauci, a nominacje wybrała kapituła złożona ze sportowców i dziennikarzy.

Katarzyna Zillmann i jej partnerka Janja Lesar, Adam Małysz, Kamil Stoch, Robert Korzeniowski, Władimir Semirunnij, Otylia Jędrzejczak - to tylko część wielkich gwiazd, które pojawiły się na uroczystej gali będącej zwieńczeniem plebiscytu Herosi WP 2026. Impreza odbyła się 27 kwietnia w w hotelu Sheraton Grand Warsaw. W tłumie słynnych postaci ze świata sportu dostrzegliśmy też m.in. Darię Abramowicz, znaną przede wszystkim z długoletniej współpracy z Igą Świątek. Wystrojona psycholożka odebrała nagrodę w imieniu gwiazdy FC Barcelona i reprezentacji Polski Ewy Pajor. Skoro już mowa o nagrodach, to laury 3. Plebiscytu Herosi WP otrzymali:

Nominowanych do nagród wybrała specjalna kapitała, w której składzie znaleźli się sportowcy i dziennikarze: Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Adam Bielecki, Joanna Jóźwik, Robert Korzeniowski, Sebastian Świderski, Dawid Góra, Dariusz Faron i Paweł Patkowski. O zwycięzcach decydowali internauci. W najważniejszej kategorii "Heros" zwycięstwo przypadło Robertowi Kubicy.

Ta nagroda jest symbolem mojej drogi w motosporcie - długiej, momentami krętej, wyboistej i wymagającej. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata byli, są i będą przy mnie, a przede wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie także w najtrudniejszych chwilach. To pasja zawsze była i jest moim głównym motorem napędowym - to ona sprawia, że wciąż siadam za kierownicą i nigdy się nie poddałem

- mówił wyraźnie poruszony legendarny kierowca.

Na gali największe wrażenie zrobiła chyba ubrana niczym gwiazda filmowa Katarzyna Zillmann, która kolejny raz pojawiła się na oficjalnej imprezie z Janją Lesar, swoją nową partnerką. Szyku zadali też bardzo eleganccy - ubrani niczym na pierwszą komunię dziecka - Kamil Stoch i Adam Małysz. Z kolei Otylia Jędrzejczak zaskoczyła nową fryzurą. Jej loki to absolutny hit wiosny 2026.

