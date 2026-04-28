Zillmann z nową partnerką, Małysz i Stoch wystrojeni jak na komunię i Jędrzejczak w lokach! Zdjęcia prosto z hotelu

- W warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw, 27 kwietnia, odbyła się gala Herosi WP 2026, podsumowująca 3. Plebiscyt Herosi WP, na której zjawiło się wiele gwiazd sportu.
- Wśród obecnych byli m.in. Katarzyna Zillmann z partnerką Janją Lesar, Adam Małysz, Kamil Stoch, Otylia Jędrzejczak oraz Robert Korzeniowski.
- Główną nagrodę "Heros" zdobył Robert Kubica, a wyróżnienia otrzymali również Piotr Zieliński, Ewa Pajor, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Bartosz Matusiewicz, Kinga Goraj, Władimir Semirunnij, Jacek Magiera i Reprezentacja Polski w AmpFutbolu.
- O zwycięzcach plebiscytu decydowali internauci, a nominacje wybrała kapituła złożona ze sportowców i dziennikarzy.
Gwiazdy sportu na uroczystej gali w hotelu. Otylia Jędrzejczak, Katarzyna Zillmann Adam Małysz, Kamil Stoch i inni
Katarzyna Zillmann i jej partnerka Janja Lesar, Adam Małysz, Kamil Stoch, Robert Korzeniowski, Władimir Semirunnij, Otylia Jędrzejczak - to tylko część wielkich gwiazd, które pojawiły się na uroczystej gali będącej zwieńczeniem plebiscytu Herosi WP 2026. Impreza odbyła się 27 kwietnia w w hotelu Sheraton Grand Warsaw. W tłumie słynnych postaci ze świata sportu dostrzegliśmy też m.in. Darię Abramowicz, znaną przede wszystkim z długoletniej współpracy z Igą Świątek. Wystrojona psycholożka odebrała nagrodę w imieniu gwiazdy FC Barcelona i reprezentacji Polski Ewy Pajor. Skoro już mowa o nagrodach, to laury 3. Plebiscytu Herosi WP otrzymali:
Katarzyna Zillmann pokazała napięte przepotężne udo! Wcześniej odsłoniła spory kawał biustu
- Robert Kubica,
- Piotr Zieliński,
- Ewa Pajor,
- Kamil Stoch,
- Kacper Tomasiak,
- Bartosz Matusiewicz,
- Kinga Goraj,
- Władimir Semirunnij,
- Jacek Magiera
- Reprezentacja Polski w AmpFutbolu
Gala WP Herosi 2026. Robert Kubica wygrywa w najważniejszej kategorii
Nominowanych do nagród wybrała specjalna kapitała, w której składzie znaleźli się sportowcy i dziennikarze: Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Adam Bielecki, Joanna Jóźwik, Robert Korzeniowski, Sebastian Świderski, Dawid Góra, Dariusz Faron i Paweł Patkowski. O zwycięzcach decydowali internauci. W najważniejszej kategorii "Heros" zwycięstwo przypadło Robertowi Kubicy.
Adam Małysz w knajpie po spotkaniu z prezydentem! Nie był sam [ZDJĘCIA PAPARAZZI]
Ta nagroda jest symbolem mojej drogi w motosporcie - długiej, momentami krętej, wyboistej i wymagającej. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata byli, są i będą przy mnie, a przede wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie także w najtrudniejszych chwilach. To pasja zawsze była i jest moim głównym motorem napędowym - to ona sprawia, że wciąż siadam za kierownicą i nigdy się nie poddałem
- mówił wyraźnie poruszony legendarny kierowca.
Na gali największe wrażenie zrobiła chyba ubrana niczym gwiazda filmowa Katarzyna Zillmann, która kolejny raz pojawiła się na oficjalnej imprezie z Janją Lesar, swoją nową partnerką. Szyku zadali też bardzo eleganccy - ubrani niczym na pierwszą komunię dziecka - Kamil Stoch i Adam Małysz. Z kolei Otylia Jędrzejczak zaskoczyła nową fryzurą. Jej loki to absolutny hit wiosny 2026.