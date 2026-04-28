Grubo! "Cesarz" stawia Karola Nawrockiego pod ścianą! "Proszę o bezzwłoczną odpowiedź"

Marcin Najman, znany jako "Cesarz", ostro zareagował na wpis prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący weta wobec ustawy o kryptoaktywach, stawiając go pod ścianą i żądając "bezzwłocznej odpowiedzi".

Najman zwrócił się zarówno do prezydenta Nawrockiego, jak i premiera Donalda Tuska, domagając się pracy na dokumentach w sprawie afery kryptowalutowej oraz pytając, czy prezydent dysponował notatką ABW przed drugim wetem.

W tle konfliktu jest afera kryptowalutowa i spot Koalicji Obywatelskiej sugerujący rosyjskie wpływy oraz oskarżający prezydenta o blokowanie ustawy i sprzyjanie oszustom.

To nie pierwszy raz, kiedy Najman zaczepia Nawrockiego; wcześniej uderzył w niego za brak obecności na ślubowaniu sędziów TK oraz za zawetowanie ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Karol Nawrocki uderza w rząd, Marcin Najman reaguje

To już nie przelewki. Marcin Najman mocno się zdenerwował po tym, gdy przeczytał ostry wpis, który na swoim profilu na platformie X zamieścił Karol Nawrocki. W tle jest afera dotycząca kryptowalut, która od jakiegoś czasu jest tematem numer jeden w polskiej polityce. Zaczęło się od ataku Koalicji Obywatelskiej przy pomocy spotu. Słowa wypowiadane przez lektora w materiale zdają się sugerować, że afera wokół kryptowalut ma związek z rosyjskimi wpływami. Słyszymy m.in.: "Prezydent Nawrocki rzuca pierwsze weto, PiS blokuje ustawę w Sejmie. Kupują mafii czas", a potem: "Drugie weto, parasol nad oszustami jest już domknięty. I wtedy, w oknie stworzonym przez prezydenta, piramida upada". Karol Nawrocki zareagował ostro, uderzając w rząd.

Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r.! Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję!

- grzmiał prezydent.

Galeria: Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek, Zbigniew Boniek i inni na meczu Polska - Albania

53

Marcin Najman stawia Karola Nawrockiego pod ścianą. Zwrócił się też do Donalda Tuska

Marcin Najman, odnosząc się do wpisu głowy państwa, postanowił zwrócić się i do Karola Nawrockiego, i do Donalda Tuska. Obaj politycy zostali oznaczeni przez "Cesarza". Szczególnie mocno pod ścianą postawiony został prezydent.

Panowie, ktoś mija się z prawdą. Mamy słowo przeciw słowu. Prosiłbym Was Panowie Prezydencie i Premierze, abyście pracowali na dokumentach. Kolejne pytanie, czy Pan Prezydent mógłby odnieść się do kwestii drugiego veta? Mówiąc wprost, czy Pan Prezydent dysponował notatką z ABW o zandocrypto przed drugim vetem? Proszę o bezzwłoczną odpowiedź. Nie będziemy gdybać. Musimy wiedzieć

- stanowczo podkreślił były bokser i zawodnik MMA.

Marcin Najman nie po raz pierwszy wywołuje Karola Nawrockiego. Ostatnio sporym echem odbił się jego wpis na temat braku prezydenta podczas ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. "Cesarz" uderzył także w Karola Nawrockiego po tym, jak ten zawetował ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

Wielki błąd Panie Prezydencie. Historia o tym nie zapomni. Starałem się to Panu wytłumaczyć. Nie udźwignął Pan tego

- skwitował Marcin Najman.

Galeria: Marcin Najman z żoną na FAME Awards

60

