Jan Tomaszewski o swojej maturze. Poprawka z polskiego i rada, która zwala z nóg!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-05-05 14:47

W czasie gdy tysiące licealistów w całej Polsce mierzą się z egzaminem dojrzałości, głos w sprawie zabrał legendarny bramkarz reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski. Jego wspomnienia z matury mogą być dla wielu szokiem. Okazuje się, że słynny "Człowiek, który zatrzymał Anglię" miał poważne problemy w szkole, a jego rady dla młodych sportowców są, delikatnie mówiąc, bezkompromisowe.

Jan Tomaszewski wspomina swoją maturę. “Musiałem zdawać poprawkę!”

Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, zdradza zaskakujące kulisy swojej matury z języka polskiego. Mimo sportowych sukcesów, Tomaszewski miał poprawkę z polskiego, którą zdał na piątkę. Były bramkarz radzi młodym sportowcom, aby skupili się na języku polskim, porównując to do karier Lubańskiego, Bońka i Deyny. Chcesz poznać bezkompromisowe rady Tomaszewskiego dla maturzystów? Przeczytaj cały artykuł!

Trwają matury. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, a dziś mierzyli się z królową nauk – matematyką. To idealny moment, by powspominać, jak z egzaminem dojrzałości radziły sobie legendy. Jan Tomaszewski, zapytany o swoją maturę z 1967 roku, nie owija w bawełnę. Jego wspomnienia są dalekie od sielanki.

- Niestety mam przykre wspomnienia z maturą - wyznaje wprost Tomaszewski.

Przeczytaj także: Iga Świątek zadała szyku przed turniejem w Rzymie. Cena jej okularów zwala z nóg

Okazuje się, że przyszły bohater narodowy miał na maturze poprawkę. Co więcej, ominął go przez to bal maturalny. Najbardziej zaskakujący jest jednak przedmiot, z którym miał problem.

- Miałem poprawkę, co najgorsze z języka polskiego. I teraz mówię z pełną odpowiedzialnością za słowo. Nie uczyłem się nic. Zdałem poprawkę na piątkę i na świadectwie maturalnym mam czwórkę - wspomina po latach.

Brutalna rada dla młodego pokolenia

Tomaszewski przyznaje, że powodem jego problemów były liczne imprezy sportowe, w których brał udział. Dziś podobną drogą idą młodzi sportowcy, jak choćby piłkarz Oskar Pietruszewski, który również łączy karierę z nauką i zdaje maturę. Legendarny bramkarz ma dla niego jedną, bardzo konkretną radę. Podkreśla, że umiejętność wysławiania się jest dla sportowca kluczowa.

- Język polski musi być na piątkę. Tak jak ja zdałem poprawkę. Bo tam matematyka, inne przedmioty, to jest sinus, kosinus, daj Boże trzy minus, natomiast język polski jest tutaj podstawą - uważa Tomaszewski.

Zobacz też: Naomi Osaka szokowała na Met Gali! Te czerwone szpony!

Jako przykład podaje wielkie postaci polskiej piłki. Zestawia ze sobą Włodzimierza Lubańskiego i Zbigniewa Bońka z Kazimierzem Deyną. Jego zdaniem ten ostatni, choć był geniuszem na boisku, przez problemy z wysławianiem się stracił na popularności.

- Lubański i Boniek potrafili się wysłowić. Potrafili się sprzedać. Kaziu był dla mnie wybitnym piłkarzem. Niestety, "byli my, grali my, przegrali my". I to było chyba największym błędem Kazia. Nie potrafił się sprzedać - ocenia gorzko legenda.

Jego ostateczna rada dla młodych sportowców zdających maturę jest więc prosta i brutalnie szczera.

- Te inne przedmioty, jeszcze raz podkreślam, sinus, kosinus, daj Boże trzy minus, natomiast język polski, perfekt. Bo czeka go, całe życie będzie udzielał wywiadów - radzi bez ogródek Jan Tomaszewski.

Przeczytaj także: RELACJA: "Srogo się przeliczyłyśmy". Matura 2026 matematyka. Odpowiedzi, arkusz CKE już do pobrania

Oto salon Jana Tomaszewskiego. Tutaj przeżywa piłkarskie emocje
Galeria zdjęć 13
Jan Tomaszewski wspomina swoją maturę. “Musiałem zdawać poprawkę!”
Przeczytaj także:
Jan Tomaszewski nie wytrzymał po meczu Barcelony. Grzmoty!
QUIZ. Jak dobrze znasz Jana Tomaszewskiego?! 10/10 to Twój obowiązek
Pytanie 1 z 10
Z jakiego miasta pochodzi Jan Tomaszewski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
JAN TOMASZEWSKI
matura 2026