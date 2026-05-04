Tego w historii "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie było! Widzowie w szoku po półfinale

Półfinałowa rywalizacja w osiemnastej odsłonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończyła się w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Po niespodziewanej rezygnacji jednej z konkurujących par, do wielkiego finału awansowały aż cztery pozostałe, w dodatku w niezwykle interesującym układzie. Widzowie przed telewizorami przeżyli niemały szok i z zapartym tchem wyczekują już wielkiego, niedzielnego finału.

"Taniec z Gwiazdami" znowu zaskoczył. Rezygnacja Piotra Kędzierskiego i remis w dogrywce

Liczba zwrotów akcji w półfinale mogła przyprawić o zawrót głowy. Po zakończeniu dwóch rund tanecznych i zamknięciu linii do głosowania, gospodarze show mieli ogłosić dwie pary z bezpośrednim awansem do finału. Wtedy właśnie Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska niespodziewanie ogłosili, że wycofują się z dalszej rywalizacji. Ta uwielbiana przez fanów para wyraziła wdzięczność za oddane głosy, jednocześnie decydując o przekazaniu wszystkich zgromadzonych z SMS-ów środków na rzecz Fundacji Polsat. Po wyczytaniu finalistów, przyszedł czas na zaplanowaną dogrywkę, do której zatańczono w rytm utworu Jennifer Lopez "Let's get loud". Tutaj z kolei zaskoczyli jurorzy, a konkretnie Iwona Pavlović, która przekazała informację, że obie tańczące w dogrywce pary przechodzą dalej. Oznaczało to, że nikt z uczestników, oprócz rezygnującego Kędzierskiego, nie pożegnał się tamtego wieczoru z programem.

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami", jakiego nikt nie przewidział

W całej, 21-letniej historii polskiego "Tańca z Gwiazdami", taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Zawsze o prestiżową Kryształową Kulę mierzyły się ze sobą dwie albo trzy pary. Tym razem na parkiecie finałowym ujrzymy ich aż cztery. W internecie zawrzało, a w komentarzach widać wyraźne zaskoczenie fanów programu. Część z nich cieszy się, że kolejny znakomity duet otrzymał swoją szansę, z kolei inni krytykują produkcję za zbyt dużą dowolność w modyfikowaniu formatu.

Kolejną historyczną chwilą jest fakt, że po raz pierwszy w walce o zwycięstwo zmierzy się ze sobą małżeństwo zawodowych tancerzy. Hanna Żudziewicz oraz Jacek Jeschke dotarli już wcześniej do finału u boku swoich gwiazd, jednak nigdy nie miało to miejsca w tym samym czasie.

Skład par finałowych 18. sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" prezentuje się następująco:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Finał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" – data i pełne zestawienie

Ostateczne starcie zaplanowane jest na niedzielę, 10 maja. Finałowy odcinek rozpocznie się o godzinie 19:55 na kanale Polsatu. O tym, do kogo trafi Kryształowa Kula 18. edycji, zadecydują głosy widzów zsumowane z ocenami sędziów: Rafała Maseraka, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody oraz Iwony Pavlović. Z programem przed finałem pożegnali się:

5. miejsce: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (wycofali się z programu)

6. miejsce: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

7. miejsce: Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

9. miejsce (ex aequo): Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

