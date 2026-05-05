Przystojni, wykształceni i poszukujący prawdziwej miłości. Oto uczestnicy "Love is Blind: Polska"!

Love is Blind: Polska - co wiemy?

W pierwszej polskiej edycji programu „Love is Blind” Netflixa bierze udział piętnaście kobiet i piętnastu mężczyzn, którzy chcą sprawdzić, czy możliwe jest zbudowanie trwałego związku bez oceniania partnera po wyglądzie. Uczestnicy to osoby w wieku od 25 do 37 lat, mieszkające zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Chicago. Grupa jest mocno zróżnicowana zawodowo - na ekranie zobaczymy m.in. prawnika, neurologopedkę, programistkę, zawodniczkę rugby, a nawet szefa kuchni i poszukiwacza złota.

Eksperyment opiera się na rozmowach w specjalnych kabinach, gdzie pary nie mogą się zobaczyć, dopóki nie dojdzie do oświadczyn. Dopiero po zaręczynach uczestnicy spotykają się twarzą w twarz, a ich relacja zostaje poddana próbie w codziennym życiu. Finałowy moment następuje przy ołtarzu, gdzie zapada ostateczna decyzja o zawarciu małżeństwa lub rozstaniu. Polską wersję show, która zadebiutuje na platformie 6 maja, poprowadzi duet Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Love is Blind: Polska - uczestnicy

Netflix opublikował wizerunki uczestników, którzy wystąpią w 1. edycji "Love is Blind:Polska". To oni powalczą o miłość:

Aleksander - 32 lata - szef kuchni i restaurator;

Damian - 35 lat - analityk biznesowy IT;

Fabian - 33 lata - inżynier budowy - Dania;

Filip - 31 lat - steward - Gdynia;

Filip „Nowy” - 31 lat - poszukiwacz złota - Australia (pochodzi ze Śląska);

Jacek - 36 lat - właściciel barbershopu;

Kamil - 27 lat - pracownik domu maklerskiego;

Kamil „UNO” - 33 lata - branża rekrutacyjna / wynajem aut - Norwegia;

Krzysztof - 36 lat - cieśla - Islandia / Polska;

Lubicz - 33 lata - właściciel concept store’u;

Marcin - 30 lat - prawnik od startupów;

Mateusz - 31 lat - bankowiec;

MP - 27 lat - student - Polska (powrót z Chicago);

Radek - 25 lat - student psychologii;

Robert - 33 lata - komik.

Love is Blind: Polska - kiedy emisja odcinków?

Love is Blind: Polska będzie liczyć łącznie 11 odcinków - 10 z kabin, podróży i sytuacji sprzed ślubu oraz tzw. reunion, czyli spotkanie z uczestnikami po jakimś czasie od nagrań.

Część I - 6 maja (5 odcinków);

Część II - 13 maja (4 odcinki);

Część III - 20 maja (1 odcinek);

Część IV (Reunion) - bez daty.