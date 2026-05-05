Przystojni, wykształceni i poszukujący prawdziwej miłości. Oto uczestnicy "Love is Blind: Polska"!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-05 11:17

"Love is Blind: Polska" to jeden z odpowiedników kultowego formatu show Netflixa "Love is Blind". Powstały już odpowiedniki m.in. w Meksyku, Japonii, Niemczech czy krajach arabskich. W końcu przyszedł czas na Polskę! Kogo zobaczymy w "Love is Blind: Polska"? Sprawdź uczestników tego show!

Love is Blind - uczestnicy
Uczestnicy Love is Blind Polska Uczestnicy Love is Blind Polska Uczestnicy Love is Blind Polska Uczestnicy Love is Blind Polska
Galeria zdjęć 16

Love is Blind: Polska - co wiemy? 

W pierwszej polskiej edycji programu „Love is Blind” Netflixa bierze udział piętnaście kobiet i piętnastu mężczyzn, którzy chcą sprawdzić, czy możliwe jest zbudowanie trwałego związku bez oceniania partnera po wyglądzie. Uczestnicy to osoby w wieku od 25 do 37 lat, mieszkające zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Chicago. Grupa jest mocno zróżnicowana zawodowo - na ekranie zobaczymy m.in. prawnika, neurologopedkę, programistkę, zawodniczkę rugby, a nawet szefa kuchni i poszukiwacza złota.

Eksperyment opiera się na rozmowach w specjalnych kabinach, gdzie pary nie mogą się zobaczyć, dopóki nie dojdzie do oświadczyn. Dopiero po zaręczynach uczestnicy spotykają się twarzą w twarz, a ich relacja zostaje poddana próbie w codziennym życiu. Finałowy moment następuje przy ołtarzu, gdzie zapada ostateczna decyzja o zawarciu małżeństwa lub rozstaniu. Polską wersję show, która zadebiutuje na platformie 6 maja, poprowadzi duet Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Zofia Zborowska o relacji z ukochanym mężem. Tak dba o relacje z Andrzejem Wroną

Love is Blind: Polska - uczestnicy 

Netflix opublikował wizerunki uczestników, którzy wystąpią w 1. edycji "Love is Blind:Polska". To oni powalczą o miłość:

  • Aleksander - 32 lata - szef kuchni i restaurator;
  • Damian - 35 lat - analityk biznesowy IT;
  • Fabian - 33 lata - inżynier budowy - Dania;
  • Filip - 31 lat - steward - Gdynia;
  • Filip „Nowy” - 31 lat - poszukiwacz złota - Australia (pochodzi ze Śląska);
  • Jacek - 36 lat - właściciel barbershopu;
  • Kamil - 27 lat - pracownik domu maklerskiego;
  • Kamil „UNO” - 33 lata - branża rekrutacyjna / wynajem aut - Norwegia;
  • Krzysztof - 36 lat - cieśla - Islandia / Polska;
  • Lubicz - 33 lata - właściciel concept store’u;
  • Marcin - 30 lat - prawnik od startupów;
  • Mateusz - 31 lat - bankowiec;
  • MP - 27 lat - student - Polska (powrót z Chicago);
  • Radek - 25 lat - student psychologii;
  • Robert - 33 lata - komik.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak dokładnie wyglądają uczestnicy tego reality show i co o nich wiemy! 

Love is Blind - uczestnicy
Galeria zdjęć 16

Love is Blind: Polska - kiedy emisja odcinków? 

Love is Blind: Polska będzie liczyć łącznie 11 odcinków - 10 z kabin, podróży i sytuacji sprzed ślubu oraz tzw. reunion, czyli spotkanie z uczestnikami po jakimś czasie od nagrań.

  • Część I - 6 maja (5 odcinków);
  • Część II - 13 maja (4 odcinki);
  • Część III - 20 maja (1 odcinek);
  • Część IV (Reunion) - bez daty. 
Sonda
Czy obejrzysz "Love is Blind: Polska"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Love is Blind