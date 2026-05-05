Piękne, inteligentne i szukające miłości. Oto uczestniczki polskiej edycji "Love is Blind"

Paula Dąbrowska
2026-05-05 10:07

Przed nami pierwsza polska edycja kultowego reality show Netflixa "Love Is Blind". 30 osób w kabinach przekona się, czy miłość jest naprawdę ślepa czy jednak skupiamy się głównie na wyglądzie lub innych różnicach. Poznaliśmy uczestniczki, które powalczą o prawdziwy związek w tym programie. Co o nich wiemy?

Love is Blind Polska - co wiemy? 

Netflix rzuca wyzwanie powierzchownym relacjom, prezentując pierwszą polską odsłonę hitowego formatu „Love is Blind”. W eksperymencie bierze udział trzydziestu singli, którzy mają dość płytkiego oceniania ludzi przez pryzmat zdjęć w aplikacjach randkowych. Ich cel jest prosty: zbudować głęboką, emocjonalną więź bez patrzenia sobie w oczy. Uczestnicy to zróżnicowana grupa osób w wieku 25–37 lat, pochodzących zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Zasady programu odwracają tradycyjny porządek poznawania partnera. Single rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, które całkowicie uniemożliwiają kontakt wzrokowy. Dopiero gdy poczują, że odnaleźli „tę jedyną” osobę i zdecydują się na oświadczyny, nastąpi ich pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Prawdziwy sprawdzian nastąpi jednak później: w świecie zewnętrznym, który zweryfikuje ich uczucia aż do momentu podjęcia ostatecznej decyzji przed ołtarzem.

Przez ten emocjonalny rollercoaster uczestników przeprowadzi znane małżeństwo: Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona

Love is Blind Polska - uczestniczki 

Wybrano 15 uczestniczek z tysięcy chętnych. Są one nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Szukają prawdziwej miłości - partnerów, z którymi założą rodziny, osiądą, a nawet urodzą dzieci.

Oto uczestniczki pierwszej polskiej edycji Love is Blind na Netflixie:

  1. Daria - 35 lat - branża wellness;
  2. Ewelina - 29 lat - stylistka rzęs i szkoleniowiec;
  3. Gosia - 28 lat - sprzedaż i marketing - Warszawa;
  4. Iza - 31 lat - branża IT;
  5. Julia - 28 lat - ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych / wolontariuszka;
  6. Julita - 37 lat - neurologopedka;
  7. Julka - 24 lata - startup fotowoltaiczny - Poznań;
  8. Karolina - 30 lat - bioinżynier;
  9. Kinga - 27 lat - agentka nieruchomości - Warszawa / Teneryfa;
  10. Laura - 30 lat - specjalistka ds. logistyki (branża paliwowa);
  11. Malika - 29 lat - digital marketing;
  12. Marta - 30 lat - stylistka paznokci;
  13. Nicole - 28 lat - hipnoterapeutka;
  14. Paulina - 30 lat - branża golfowa - Floryda (pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego);
  15. Wiktoria - 25 lat - Polska (powrót z Irlandii).

Love is Blind Polska - kiedy odcinki? 

"Love is Blind: Polska" obejmuje łącznie 11 odcinków, które zostaną podzielone na cztery części z różną datą emisji. 

  • Część I - 6 maja (5 odcinków);
  • Część II - 13 maja (4 odcinki);
  • Część III - 20 maja (1 odcinek);
  • Część IV (Reunion) - bez daty. 

Odcinki są publikowane chwilę po godzinie 9 na platformie Netflix. 

