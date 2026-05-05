Love is Blind Polska - co wiemy?

Netflix rzuca wyzwanie powierzchownym relacjom, prezentując pierwszą polską odsłonę hitowego formatu „Love is Blind”. W eksperymencie bierze udział trzydziestu singli, którzy mają dość płytkiego oceniania ludzi przez pryzmat zdjęć w aplikacjach randkowych. Ich cel jest prosty: zbudować głęboką, emocjonalną więź bez patrzenia sobie w oczy. Uczestnicy to zróżnicowana grupa osób w wieku 25–37 lat, pochodzących zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Zasady programu odwracają tradycyjny porządek poznawania partnera. Single rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, które całkowicie uniemożliwiają kontakt wzrokowy. Dopiero gdy poczują, że odnaleźli „tę jedyną” osobę i zdecydują się na oświadczyny, nastąpi ich pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Prawdziwy sprawdzian nastąpi jednak później: w świecie zewnętrznym, który zweryfikuje ich uczucia aż do momentu podjęcia ostatecznej decyzji przed ołtarzem.

Przez ten emocjonalny rollercoaster uczestników przeprowadzi znane małżeństwo: Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona.

Love is Blind Polska - uczestniczki

Wybrano 15 uczestniczek z tysięcy chętnych. Są one nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Szukają prawdziwej miłości - partnerów, z którymi założą rodziny, osiądą, a nawet urodzą dzieci.

Oto uczestniczki pierwszej polskiej edycji Love is Blind na Netflixie:

Daria - 35 lat - branża wellness; Ewelina - 29 lat - stylistka rzęs i szkoleniowiec; Gosia - 28 lat - sprzedaż i marketing - Warszawa; Iza - 31 lat - branża IT; Julia - 28 lat - ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych / wolontariuszka; Julita - 37 lat - neurologopedka; Julka - 24 lata - startup fotowoltaiczny - Poznań; Karolina - 30 lat - bioinżynier; Kinga - 27 lat - agentka nieruchomości - Warszawa / Teneryfa; Laura - 30 lat - specjalistka ds. logistyki (branża paliwowa); Malika - 29 lat - digital marketing; Marta - 30 lat - stylistka paznokci; Nicole - 28 lat - hipnoterapeutka; Paulina - 30 lat - branża golfowa - Floryda (pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego); Wiktoria - 25 lat - Polska (powrót z Irlandii).

Love is Blind Polska - kiedy odcinki?

"Love is Blind: Polska" obejmuje łącznie 11 odcinków, które zostaną podzielone na cztery części z różną datą emisji.

Część I - 6 maja (5 odcinków);

Część II - 13 maja (4 odcinki);

Część III - 20 maja (1 odcinek);

Część IV (Reunion) - bez daty.

Odcinki są publikowane chwilę po godzinie 9 na platformie Netflix.