Love is Blind Polska - co wiemy?
Netflix rzuca wyzwanie powierzchownym relacjom, prezentując pierwszą polską odsłonę hitowego formatu „Love is Blind”. W eksperymencie bierze udział trzydziestu singli, którzy mają dość płytkiego oceniania ludzi przez pryzmat zdjęć w aplikacjach randkowych. Ich cel jest prosty: zbudować głęboką, emocjonalną więź bez patrzenia sobie w oczy. Uczestnicy to zróżnicowana grupa osób w wieku 25–37 lat, pochodzących zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Zasady programu odwracają tradycyjny porządek poznawania partnera. Single rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, które całkowicie uniemożliwiają kontakt wzrokowy. Dopiero gdy poczują, że odnaleźli „tę jedyną” osobę i zdecydują się na oświadczyny, nastąpi ich pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Prawdziwy sprawdzian nastąpi jednak później: w świecie zewnętrznym, który zweryfikuje ich uczucia aż do momentu podjęcia ostatecznej decyzji przed ołtarzem.
Przez ten emocjonalny rollercoaster uczestników przeprowadzi znane małżeństwo: Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona.
Love is Blind Polska - uczestniczki
Wybrano 15 uczestniczek z tysięcy chętnych. Są one nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Szukają prawdziwej miłości - partnerów, z którymi założą rodziny, osiądą, a nawet urodzą dzieci.
Oto uczestniczki pierwszej polskiej edycji Love is Blind na Netflixie:
- Daria - 35 lat - branża wellness;
- Ewelina - 29 lat - stylistka rzęs i szkoleniowiec;
- Gosia - 28 lat - sprzedaż i marketing - Warszawa;
- Iza - 31 lat - branża IT;
- Julia - 28 lat - ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych / wolontariuszka;
- Julita - 37 lat - neurologopedka;
- Julka - 24 lata - startup fotowoltaiczny - Poznań;
- Karolina - 30 lat - bioinżynier;
- Kinga - 27 lat - agentka nieruchomości - Warszawa / Teneryfa;
- Laura - 30 lat - specjalistka ds. logistyki (branża paliwowa);
- Malika - 29 lat - digital marketing;
- Marta - 30 lat - stylistka paznokci;
- Nicole - 28 lat - hipnoterapeutka;
- Paulina - 30 lat - branża golfowa - Floryda (pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego);
- Wiktoria - 25 lat - Polska (powrót z Irlandii).
Love is Blind Polska - kiedy odcinki?
"Love is Blind: Polska" obejmuje łącznie 11 odcinków, które zostaną podzielone na cztery części z różną datą emisji.
- Część I - 6 maja (5 odcinków);
- Część II - 13 maja (4 odcinki);
- Część III - 20 maja (1 odcinek);
- Część IV (Reunion) - bez daty.
Odcinki są publikowane chwilę po godzinie 9 na platformie Netflix.