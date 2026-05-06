IMGW alarmuje: Nadciąga pogoda w kratkę! Miejscami będą szaleć burze z gradem

Dawid Piątkowski
PAP
2026-05-06 19:58

Jak informuje IMGW, nadchodzące dni przyniosą zmienną i momentami wymagającą aurę. Sprawdzamy prognozę pogody! Przed nami dużo chmur, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura będzie się wyraźnie różnić w zależności od regionu, a pod koniec tygodnia zrobi się chłodniej.

Autor: Pixabay.com

Prognoza pogody na czwartek, 7 maja. Dużo chmur, deszcz i możliwe burze

Jak informuje IMGW, w czwartek, 7 maja będzie pochmurno, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie możliwe są burze, lokalnie także z gradem.

Temperatura będzie bardzo zróżnicowana – od około 9–12°C na północy, przez około 17°C w centrum, do nawet 23–25°C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, szczególnie podczas burz.

Noc z czwartku na piątek. Chłodno i deszczowo

W nocy nadal dużo chmur, choć możliwe są przejaśnienia. Miejscami wystąpi deszcz, a na południowym wschodzie także burze.Temperatura spadnie do 3–7°C w większości kraju, cieplej będzie na południowym wschodzie – do 9–13°C, a najchłodniej na Pomorzu – około 2°C.Wiatr słaby lub umiarkowany, chwilami porywisty w czasie burz.

Prognoza pogody na piątek, 8 maja. Chłodniej, przelotny deszcz i lokalne burze

Piątek, 8 maja przyniesie sporo chmur, ale też okresowe przejaśnienia. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe są jeszcze burze, głównie w pierwszej części dnia.Temperatura maksymalna wyniesie od 8–12°C na północy, około 15°C w większości kraju, do 18–20°C na południowym wschodzie.Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty.

Prognoza dla Warszawy. Ciepło w czwartek, chłodniej w piątek

W czwartek, 7 maja w Warszawie będzie przeważnie pochmurno z przejaśnieniami i możliwym przelotnym deszczem. Niewykluczona jest także burza. Temperatura sięgnie około 23°C, wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

W nocy zachmurzenie utrzyma się, możliwe są opady deszczu, a temperatura spadnie do około 9°C.

W piątek, 8 maja nadal sporo chmur, możliwe słabe opady. Będzie wyraźnie chłodniej – około 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

