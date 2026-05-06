Nowy obowiązek dla polskich kierowców. To wyposażenie znajdzie się w każdym aucie

Anastazja Lisowska
2026-05-06 7:25

Ministerstwo Infrastruktury szykuje ważne zmiany w regulacjach dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Wkrótce każdy samochód osobowy będzie musiał być zaopatrzony w nowy, niezwykle ważny element. O czym konkretnie mowa?

Nowe wymogi dotyczące apteczek samochodowych

Dotychczasowe regulacje pozwalały kierowcom na pełną swobodę w kwestii posiadania apteczki w aucie. Sytuacja ta ulegnie jednak transformacji. Nowe przepisy nałożą obowiązek wyposażenia we właściwe środki medyczne na każdy pojazd z kategorii M1, do której zaliczają się samochody osobowe.

Głównym założeniem tej reformy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Szybki dostęp do materiałów opatrunkowych ma kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających nagłej pomocy medycznej, co może bezpośrednio przyczynić się do ratowania ludzkiego życia na drodze.

W nowelizacji rozporządzenia planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym – napisano w rządowym dokumencie, cytuje portal auto.dziennik.pl.

Od kiedy apteczka będzie obowiązkowa w Polsce?

Planowany harmonogram prac legislacyjnych zakłada, że nowe przepisy zaczną funkcjonować w drugim kwartale 2026 roku. Wymóg posiadania apteczki wejdzie w życie najprawdopodobniej między majem a końcem czerwca. Tym samym nasz kraj dostosuje się do standardów obowiązujących już w licznych państwach europejskich.

Co obecnie musi znajdować się w pojeździe?

Aktualnie obowiązująca w Polsce lista wymaganych elementów wyposażenia pojazdu jest dość ograniczona. Kierujący pojazdami są zobligowani do posiadania na pokładzie wyłącznie:

  • trójkąta ostrzegawczego,
  • gaśnicy.

Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary finansowej w wysokości do 500 złotych. Ponadto, brak wymienionych przedmiotów w trakcie kontroli na stacji diagnostycznej z reguły skutkuje niezaliczeniem przeglądu technicznego.

