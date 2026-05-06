Kupisz wycieczkę równie łatwo jak buty. Zaskakująca nowość na Allegro

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-06 7:37

Zakup zagranicznej wycieczki przypominający zamawianie nowych butów czy walizki? To właśnie się dzieje. Allegro otwiera się na nowy segment, uruchamiając wraz z ITAKĄ pilotażowy projekt Allegro Wakacje. Użytkownicy serwisu zyskują możliwość rezerwacji wyjazdów bez potrzeby jego opuszczania.



Wakacje od ręki dzięki nowej usłudze na Allegro

Większości z nas platforma Allegro kojarzy się z tradycyjnymi zakupami w sieci, gdzie szukamy odzieży, kosmetyków, elektroniki czy narzędzi. Okazuje się jednak, że wkrótce asortyment poszerzy się o wycieczki zagraniczne.

Głównym celem nowej usługi są oferty last minute, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród Polaków polujących na cenowe okazje i spontaniczne wyjazdy. Początkowo klienci mogą wybierać z ofert obejmujących ponad 800 hoteli w 27 państwach. Baza obejmuje nie tylko standardowe pobyty wypoczynkowe, ale również wycieczki objazdowe, co pozwala na dostosowanie oferty do zasobności portfela i preferencji podróżnika.

Dynamicznie realizujemy strategię rozwoju usług na Allegro, poszerzając ofertę o nowe współprace. Naszym celem jest zbudowanie wiodącej platformy w Polsce do zakupu wyjazdów zagranicznych, zapewniającej 15 mln klientów Allegro wygodny dostęp do sprawdzonych ofert turystycznych. Polacy coraz chętniej kupują wakacje przez Internet, dlatego widzimy duży potencjał i kluczową rolę Allegro w digitalizacji segmentu turystycznego [...] - relacjonował Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Nowy kierunek: dlaczego Allegro wchodzi w rynek turystyczny?

Decyzja o rozszerzeniu działalności o turystykę to nie przypadek. Sektor wyjazdów zorganizowanych w Polsce notuje systematyczne wzrosty. Prognozy zakładają, że w 2025 roku osiągnie on wartość około 27 miliardów złotych, co stanowi blisko 20-procentowy skok w ujęciu rocznym. Dodatkowo rośnie grono konsumentów, którzy decydują się na zakup wakacji drogą internetową.

Z informacji prasowej opublikowanej przez Allegro wynika, że platforma już wcześniej notowała wzmożone zainteresowanie segmentem turystycznym. W samym tylko lipcu poprzedniego roku zrealizowano imponujące 1,1 miliona transakcji powiązanych z podróżowaniem. Obecny krok to próba zagospodarowania tego rosnącego trendu i zaproponowania klientom nie tylko sprzętu turystycznego, ale i samych wyjazdów.

ITAKA jako partner strategiczny Allegro Wakacje

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest współpraca z ITAKĄ – liderem na polskim rynku biur podróży, dysponującym 37-letnim stażem i bazą ponad 13 milionów obsłużonych pasażerów. To partnerstwo gwarantuje dostęp do zweryfikowanych destynacji i wysokich standardów, zapewniając nowej usłudze wiarygodność od pierwszych dni funkcjonowania.

Zalety dla abonentów Allegro Smart! przy zakupie wycieczek

Na wdrożeniu nowej usługi zyskają również posiadacze aktywnej subskrypcji Allegro Smart!. Przy rezerwacji wycieczki zgromadzą oni Monety, których równowartość szacuje się na około 1% kosztów wyjazdu. Taki mechanizm przekłada się na konkretne oszczędności, umożliwiając zwrot części wydatków w postaci środków do wykorzystania na kolejne sprawunki na platformie.

