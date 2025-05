Urszula miała przygodę w lesie! Wyobraźnia szalała. "Telefon był włączony na tył"

Urszula swoją wielką karierę muzyczną de facto rozpoczęła od współpracy z grupą Budka Suflera. Był to okres, w którym w lubelskiej kapeli nie śpiewał Krzysztof Cugowski, i Romuald Lipko komponował piosenki śpiewane przez inne wokalistki i wokalistów. Z Suflerami występowali wówczas poza Urszulą Izabela Trojanowska, Romuald Czystaw i Felicjan Andrzejczak. Potem Urszula "poszła na swoje" i z powodzeniem prowadziła karierę solową. Artystka do dziś występuje na scenie i imponuje swoją formą. Jak powszechnie wiadomo, "forma sama się nie zrobi". Urszula zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nie stroni od aktywności fizycznej. Jednego jednak unika niczym diabeł święconej wody. Wszystko przez przygodę, która spotkała ją w lesie. Niby nic strasznego się nie stało, ale wokalistka przestraszyła się nie na żarty.

O zdarzeniu Urszula opowiedziała w podcaście Marzeny Rogalskiej. Artystka zdecydowała się na bieg po lesie. To nie był najlepszy pomysł. Okazuje się, że gwiazda w takich warunkach nie czuje się - delikatnie mówiąc - komfortowo. Winna jest... wyobraźnia.

- zdradziła Urszula.

Nie wiadomo co to za dźwięk. Biegnę i mam słuchawki, no to wtedy to już w ogóle jest schiza. Przecież to się tak nie da, to ma być przyjemność. Nie mogę tak biegać, albo biegam z kimś czy chodzę, a tak sama w lesie to raczej nie