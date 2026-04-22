Matura 2026 - harmonogram

Matura 2026 już za chwilę. Część pisemna egzaminu odbędzie się bowiem w terminie 4-21 maja. Natomiast część ustna będzie między 8 a 30 maja. Pełny harmonogram z datami i godzinami znajdziecie tutaj: Matura 2026 już za moment. Pełny terminarz dzień po dniu. Daty i godziny wszystkich egzaminów.

Matura w PRL. Całkiem inny klimat niż dziś

Tegoroczna matura startuje niebawem, a w związku z tym wiele osób wraca wspomnieniami do swoich czasów maturalnych. Nasie dziadkowie i rodzice mieli jeszcze okazję pisać egzaminy dojrzałości w okresie PRL i - co ciekawe - wówczas wyglądało to zupełnie inaczej.

Matura w czasach PRL była bardziej scentralizowana, mniej sformalizowana w sensie testowym, ale za to silniej podporządkowana systemowi edukacji i realiom politycznym epoki. Dla wielu absolwentów była jednak równie stresującym i ważnym egzaminem jak obecnie.

Kawa, ciasto i polecenia wypisane na tablicy

Choć dziś może wydawać się to wręcz dziwne, w okreie PRL zadania maturalne np. z języka polskiego nie znajdowały się na arkuszach, lecz były zapisywane na tablicach kredą. Równie zaskakujące jest to, że w trakcie trwana egzaminu nauczyciele siedzili przy suto zastawionym stole - czekała na nich kawa i ciasto, a spacer wokół ławek z filiżanką napoju były standardem. Dziś takie zachowanie nie mogłoby mieć miejsca. Klimat tamtych czasów idealnie obrazują archiwalne fotografie klas maturalnych, które zamieściliśmy w poniższej galerii zdjęć.

Matura w PRL [ZDJĘCIA]

Zdany egzamin maturalny w PRL

Kolejną ciekawostką może być fakt, że po zdaniu matury w PRL do uczniów zwracano się już per "pan" lub "pani", co miało podkreślać przejście w dorosły etap życia. Jeśli uzyskało się pozytywny wynik końcowy część osób decydowała się aplikować na studia, a inni - podobnie jak dziś - szukali od razu pracy lub wyjeżdżali za granicę.

