Tak wyglądała matura w PRL. Nauczyciele mieli ucztę z ciastem i kawą. Dziś nie ma już takich egzaminów

Anastazja Lisowska
2026-04-22 9:12

Tegoroczna matura zbliża się wielkimi krokami. Podejście do tak ważnego egzaminu jak wiadomo wiąże się ze stresem i nie inaczej było w czasach PRL. Jak wówczas wyglądało podejście do matury? Według wspomnień naszych rodziców i dziadków dzisiejsze egzaminy dojrzałości nijak mają się do tych z czasów PRL. Sprawdźcie to sami, mamy archiwalne zdjęcia.

Galeria zdjęć 16
Super Express Google News

Matura 2026 - harmonogram

Matura 2026 już za chwilę. Część pisemna egzaminu odbędzie się bowiem w terminie 4-21 maja. Natomiast część ustna będzie między 8 a 30 maja. Pełny harmonogram z datami i godzinami znajdziecie tutaj: Matura 2026 już za moment. Pełny terminarz dzień po dniu. Daty i godziny wszystkich egzaminów.

Polecany artykuł:

Europejski kraj bez lotniska i pociągów. Ma alpejski klimat

Matura w PRL. Całkiem inny klimat niż dziś

Tegoroczna matura startuje niebawem, a w związku z tym wiele osób wraca wspomnieniami do swoich czasów maturalnych. Nasie dziadkowie i rodzice mieli jeszcze okazję pisać egzaminy dojrzałości w okresie PRL i - co ciekawe - wówczas wyglądało to zupełnie inaczej.

Matura w czasach PRL była bardziej scentralizowana, mniej sformalizowana w sensie testowym, ale za to silniej podporządkowana systemowi edukacji i realiom politycznym epoki. Dla wielu absolwentów była jednak równie stresującym i ważnym egzaminem jak obecnie.

Kawa, ciasto i polecenia wypisane na tablicy

Choć dziś może wydawać się to wręcz dziwne, w okreie PRL zadania maturalne np. z języka polskiego nie znajdowały się na arkuszach, lecz były zapisywane na tablicach kredą. Równie zaskakujące jest to, że w trakcie trwana egzaminu nauczyciele siedzili przy suto zastawionym stole - czekała na nich kawa i ciasto, a spacer wokół ławek z filiżanką napoju były standardem. Dziś takie zachowanie nie mogłoby mieć miejsca. Klimat tamtych czasów idealnie obrazują archiwalne fotografie klas maturalnych, które zamieściliśmy w poniższej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Galeria zdjęć 16

Zdany egzamin maturalny w PRL

Kolejną ciekawostką może być fakt, że po zdaniu matury w PRL do uczniów zwracano się już per "pan" lub "pani", co miało podkreślać przejście w dorosły etap życia. Jeśli uzyskało się pozytywny wynik końcowy część osób decydowała się aplikować na studia, a inni - podobnie jak dziś - szukali od razu pracy lub wyjeżdżali za granicę. 

Powtórka przed maturą z języka angielskiego. Sprawdź, czy zdasz egzamin dojrzałości

Pytanie 1 z 8
Spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu: „Why don’t we take part in the competition?”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026
PRL