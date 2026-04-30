Ważne wieści dla pasażerów. Pociągi SKM wracają na linię otwocką

Pociągi SKM wracają na linię otwocką

Jak wynika z informacji podanych przez PKP PLK, pociągi SKM wrócą na odcinek Warszawa Wawer - Otwock już w piątek, 1 maja. Wcześniej powrót ten miał przypaść na poniedziałek, 27 kwietnia, po dwóch tygodniach przerwy spowodowanej szeroko zakrojonymi pracami modernizacyjnymi. Ostatecznie zapadła jednak decyzja, zgodnie z którą pasażerów zabierała jedynie część składów Kolei Mazowieckich. Teraz ma się to zmienić, a ruch będzie się odbywał wahadłowo, po jednym torze.

- W dniach 12-30 kwietnia wykonawca inwestycji - konsorcjum firm Trakcja i Intop - zrealizował prace o fundamentalnym znaczeniu. Pozwolą one prowadzić ruch pociągów w kolejnych fazach inwestycji, aby mieszkańcy i podróżni mogli korzystać z usług kolei w codziennych dojazdach. Od maja w dni robocze między Wawrem a Otwockiem będzie kursować łącznie 92 pociągi: 52 KM i 40 SKM - przekazał Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej

Ze względu na częściowy powrót SKM i Kolei Mazowieckich na linię otwocką, Zarząd Transportu Miejskiego zakłada, że przestaną kursować autobusy linii zastępczej ZS1. "Utrzymana zostanie część kursów autobusów Z7 Kolei Mazowieckich. Ważną rolę będzie odgrywała linia 521, która ma swoją stałą trasę od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna wzdłuż torów kolejowych, po drodze zahaczając o wszystkie przystanki kolejowe. Na stacji Warszawa Wawer można się przesiąść do pociągów oczekujących na odjazd w stronę Dworca Wschodniego przy peronach tymczasowych" - czytamy na stronie internetowej WTP.

Na kilku stacjach perony pozostały w dotychczasowych miejscach, jednak w niektórych lokalizacjach czasowo je przeniesiono. Trasy kursujących w Wawrze, w rejonie linii kolejowej autobusów nie zmienią się względem modyfikacji wprowadzonych 18 kwietnia.

