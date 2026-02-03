Wykolejenie pociągu pod Warszawą. Policja ujawniła przyczynę katastrofy

Jaroszowa Wola. Wykolejenie pociągu towarowego

W nocy z 2 na 3 lutego doszło do wypadku kolejowego w miejscowości Jaroszowa Wola pod Piasecznem. Pociąg towarowy relacji Szczecin–Chełm przewożący olej napędowy wykoleił się. 6 z 35 wagonów znalazło się poza torami. "Wagony zjechały z nasypu, znajdują się na boku, poza torowiskiem. Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone" - powiedział RMF FM bryg. Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Jak dodał, obecnie nie ma potwierdzenia wycieków oleju napędowego.

Na szczęście, w groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Co było przyczyną wykolejenia pociągu?

Stołeczna policja przekazała pierwsze ustalenia dotyczące możliwej przyczyny wykolejenia pociągu. Najprawdopodobniej zawiniła… koszmarna pogoda! „Wstępne opinie pracujących już na miejscu ekspertów wskazują jako prawdopodobną przyczynę czynniki eksploatacyjne w połączeniu z aktualnymi warunkami pogodowymi – bardzo niskie temperatury” - przekazała KSP za pośrednictwem platformy X.

Wcześniej, w rozmowie z RMF FM Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, również wskazał na pogodę, jako najbardziej prawdopodobną przyczynę zdarzenia. - Awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą to najbardziej prawdopodobna przyczyna nocnego wypadku kolejowego na Mazowszu - stwierdził.

Bardzo prawdopodobne, że tak właśnie było. Na terenie powiatu piaseczyńskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie przed bardzo niską temperaturą. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -26°C do -23°C! Z kolei temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od -14°C do -12°C.

Nie ma utrudnień na kolei

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK, pociąg poruszał się po torach przeznaczonych do transportu towarowego, więc jego wykolejenie nie spowodowało utrudnień w ruchu pasażerskim.

