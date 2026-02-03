Tragedia pod Makowem Mazowieckim. Zginęli pacjenci jadący na dializy. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Chylinach

Bus przewoził pacjentów na dializy do szpitala w Makowie Mazowieckim

38-letni kierowca Opla uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą

Pojazd odbił na przeciwległy pas, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo

Zginęły trzy osoby: kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna

Kierowca busa został ranny i trafił do szpitala

Wypadek wydarzył się w poniedziałek rano w miejscowości Chyliny pomiędzy Szelkowem a Makowem Mazowieckim (pow. przasnyski). 38-letni kierujący busem marki Opel na prostym odcinku drogi uderzył w lewy tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, w wyniku czego pojazd odbił na lewy pas ruchu, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Opel był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jechało nim na dializy do szpitala w Makowie Mazowieckim troje pacjentów: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna. Wszyscy zginęli na miejscu. Kierowca Opla został ranny i trafił do szpitala.

Kierowcy ciągnika siodłowego z naczepą w chwili wypadku nie było na miejscu. Dwie godziny wcześniej pojazd uległ awarii. Kierowca zaparkował go częściowo na utwardzonym prawym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni i udał się do domu. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że stojąca na drodze naczepa nie była prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym – powiedziała rzeczniczka. Dodała, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Obecnie śledczy gromadzą materiał dowodowy. – W środę zostaną przeprowadzone sekcje zwłok ofiar wypadku. Badania sekcyjne pozwolą na ustalenie przyczyny zgonów – powiedziała prok. Łukasiewicz.