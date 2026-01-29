Warszawa. Szok, jakie ogłoszenie znaleźliśmy. „Kawalerka z ogródkiem”. To nie żart!

Na jednym z popularnych serwisów z ogłoszeniami nieruchomości pojawiła się oferta sprzedaży kawalerki, która wywołała lawinę komentarzy w internecie. Mieszkanie o powierzchni zaledwie 10,5 m² zlokalizowane jest w suterenie kamienicy na Pradze-Południe.

Ogłoszenie, które pojawiło się w sieci, dotyczy sprzedaży „funkcjonalnego lokalu użytkowego zaadaptowanego na niezależną kawalerkę”. Lokal znajduje się w estetycznie odnowionej kamienicy i jest kompletnie umeblowany oraz wyposażony. Jak czytamy w ofercie, w skład nieruchomości wchodzi ustawny pokój połączony z aneksem kuchennym, łazienka z pełnym wyposażeniem. Właściciel będzie miał też dostęp do ogródka o powierzchni... 3,2 m².

To właśnie ten ostatni element wzbudził największe zainteresowanie internautów. Zdjęcie „ogródka” przedstawia niewielki, ogrodzony płotem teren, na którym ledwo mieszczą się dwie kępki trawy. – Tam nawet leżaka się nie wstawi, chyba że złożony – komentują użytkownicy sieci.

Cena kawalerki zaskakuje

Mimo mikroskopijnego metrażu i kontrowersyjnego „ogródka”, cena kawalerki może zaskakiwać. W ogłoszeniu czytamy, że koszty utrzymania mieszkania są bardzo niskie – miesięczny czynsz wynosi około 150–300 zł. Budynek korzysta z ogrzewania miejskiego, a energia elektryczna rozliczana jest według korzystnej taryfy G11. Lokal posiada księgę wieczystą, co ma zapewniać wygodę przy formalnościach kupna.

Właściciel zachwala nieruchomość jako pewną inwestycję na wynajem. „W poprzednich latach bez trudu wynajmowano ją za 2100 zł miesięcznie (łącznie z opłatami)” – czytamy w ogłoszeniu. W cenie nabywca otrzymuje trzy komplety kluczy oraz przygotowany wzór umowy najmu, dopasowany do specyfiki tego lokalu.

