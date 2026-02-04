Odchudzona Maja Rutkowski pręży się na sztucznej trawie. Zrzuciła ubrania i TAK pozowała do zdjęć

40-letnia Maja Rutkowska to nie tylko żona najbardziej charakterystycznego detektywa w Polsce, 65-letniego Krzysztofa Rutkowskiego, ale też jedna z najgorętszych gwiazd mediów społecznościowych. Para od lat żyje tak, że nie sposób im nie zazdrościć: luksusowe podróże, błyskotki, drogie auta, stroje i wspólne zdjęcia z egzotycznych miejsc to codzienność tej dwójki.

Rutkowscy nie ukrywają swojego bogatego stylu życia, wręcz przeciwnie - chętnie chwalą się w nim w mediach społecznościowych. Ostatnio Maja wraz z mężem relaksowała się w jacuzzi w luksusowym hotelu pod Tatrami, teraz jej ukochany pokazał, że żyje jak król - to jego własne słowa! Gdy on chwalił się wyjątkowym lotem, ona pozowała do zdjęć w negliżu.

Detektyw Rutkowski - emeryt, który żyje po królewsku

Rutkowski, którego w sieci śledzi blisko 100 tys. internautów, pochwalił się luksusowym lotem zorganizowanym przez katarskie linie lotnicze. "Żyję jak król" - napisał na Instagramie

Przekaz dla tych wszystkich leszczy na zapierdziałej kanapie: tak się żyje, tak się lata. Jak widzicie - szampan najwyższej klasy. Jest kawior, jest szampan. A róża jest specjalnie dla mojej żony - mówił Rutkowski na krótkim nagraniu, które umieścił w sieci.

Pokazał, gdzie siedział, co jadł i pił na pokładzie i bardzo cieszył się otaczającymi go dobrami.

A jego żona? W skąpym wdzianku pozowała do zdjęć

Tymczasem na instagramowym profilu jego żony pojawiło się zmysłowe nagranie wykonane podczas sesji zdjęciowej. Widać na nim wysmukloną celebrytkę, która wygina się i pręży ubrana jedynie w powycinany strój kąpielowy. Wygląda przy tym jak milion dolarów! Nic dziwnego, ciężko na swój wygląd pracowała. Najnowsza metamorfoza Mai jest hitem internetu.

Celebrytka była konsekwentna w działaniach, a efekty są widoczne gołym okiem - Maja chwali się, że schudła i robi furorę odważnymi zdjęciami. W jednym z ostatnich filmików przyznała, że dziś waży aż 20 kg mniej niż jeszcze niedawno. To naprawdę duża przemiana.

W osiągnięciu wymarzonej sylwetki pomogły jej zmiana stylu życia, regularne treningi i zbilansowana dieta. Jak podoba wam się nowa sylwetka żony Rutkowskiego?

