Andrzej Kopiczyński umarł jako biedak?! Mocne wyznanie córki Czterdziestolatka

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-02-04 13:06

W tym roku minie dziesięć lat od śmierci Andrzeja Kopiczyńskiego (†82 l.), a dopiero dziś docierają do nas smutne informacje dotyczące ostatnich chwil jego życia. Córka serialowego Czterdziestolatka, Katarzyna Kopiczyńska wyznała, że wybitny artysta żegnał się z życiem bez grosza przy duszy. - Mój tata umarł jako biedak. Absolutny nędzarz, nie miał nic - wyznała.

Poruszające wyznanie córki Andrzej Kopiczyńskiego: Umierał w biedzie

Andrzej Kopiczyński był wybitnym i cenionym aktorem. Pozostawił w swoim dorobku artystycznym ponad sto sześćdziesiąt ról. Jednak najbardziej znaną nazywał swoim największym przekleństwem. Mowa o "Czterdziestolatku", czyli inżynierze Stefanie Karwowskim. Rozchwytywany artysta nie narzekał na brak pracy, co za tym idzie, brak pieniędzy. I mimo że miał spory majątek, na koniec życia został bez niczego. Córka zmarłego artysty twierdzi, że Kopiczyński, który chorował na Alzheimera, w domu opieki miał przy sobie jedynie starą torbę, a w niej kilka przedmiotów osobistych.

Mój tata umarł jako biedak. Absolutny nędzarz, nie miał nic. Miał starą skórzaną torbę, w której były spodnie od piżamy, maszynka do golenia, resztka wody kolońskiej i to jest wszystko. Nie miał domu, oszczędności, absolutnie nic. Przepisał cały swój majątek na żonę, ale działo się to przez lata i zahaczało o moment, w którym był chory

- powiedziała Katarzyna Kopiczyńska w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla RDC.

Przepisał majątek żonie?

Kobieta twierdzi, że jej ojciec cały swój majątek przepisał swojej żonie Monice Dzieniszewicz-Olbrychskiej (†77 l.), która zmarła cztery miesiące przed Kopiczyńskim. 

Najdalsza jestem od rzucania oskarżeń. Zbieg różnych sytuacji bardzo wyraźnie pokazywał to, że po prostu musiał podpisać papiery mówiące o tym, że cały majątek przekazuje

- wyjaśniła.

Katarzyna Kopiczyńska, która od trzech lat mieszka w Belgii, dodała, że poza flanelową koszulą ojca, nie ma po nim żadnej pamiątki. 

Kopiczyński chorował na Alzheimera

Andrzej Kopiczyński na Alzheimera zachorował dwa lata przed śmiercią. Ostatnie miesiące życia spędził w Centrum Alzheimera w Warszawie. Jak informowaliśmy przed laty, pod koniec życia był tak słaby, że nie mógł nawet samodzielnie spożywać posiłków. Co więcej, nie był w stanie pojawić się nawet na pogrzebie swojej ostatniej żony Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej, która zmarła cztery miesiące przed nim. Jak twierdzi córka aktora, do samego końca utrzymywała z nim kontakt telefoniczny. 

Super Express Google News
Andrzej Kopiczyński umierał jako biedak - wyznanie córki
26 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOPICZYŃSKI NIE ŻYJE
MONIKA DZIENISIEWICZ-OLBRYCHSKA
ANDRZEJ KOPICZYŃSKI