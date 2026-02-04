Kinga Zawodnik zdobyła rozpoznawalność dzięki programowi "Dieta czy cud?" emitowanemu na TVN Style. W show pod okiem kamer testowała różne diety i metody odchudzania, a telewidzowie śledzili każdy jej krok w drodze do wymarzonej sylwetki. Dziś Kinga jest już pełnoprawną gwiazdą mediów społecznościowych i inspiracją dla tysięcy osób marzących o zmianie stylu życia.

Kinga Zawodnik w 33. urodziny przypomina, jak wyglądała kiedyś. Szokujące zdjęcia trafiły do sieci

Jeszcze sześć lat temu celebrytka ważyła 150 kilogramów! Zdecydowała się na operację bariatryczną i całkowitą zmianę codziennych nawyków - od diety po aktywność fizyczną. Efekty są oszałamiające: Kinga zrzuciła aż 60 kilogramów i przeszła prawdziwą metamorfozę swojego życia. Sukcesy chętnie dokumentuje na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje już ponad 135 tysięcy osób.

Z okazji 33. urodzin Kinga postanowiła zrobić wyjątkowy gest i przypomnieć fanom swoją przeszłość. W opublikowanym poście pokazała zdjęcie sprzed metamorfozy i podzieliła się refleksją o życiu. Nie ma co mówić, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

Dziś świętuje swoje urodziny. Dużo przeszłam w swoim życiu i wiecie, co teraz powiem? Niczego nie żałuję. Kocham swoje życie. Jestem wdzięczna za każdy dzień i za to, że jesteście ze mną. Dziękuję - napisała w sieci Kinga Zawodnik.

Pod postem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych wsparcia i gratulacji. Fani podkreślają nie tylko spektakularną przemianę zewnętrzną, ale też wewnętrzną siłę i pewność siebie, którą Kinga teraz emanuje.

