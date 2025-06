Kinga Zawodnik 3 razy w tej samej sukience. Teraz się tłumaczy. Jest z czego?

Na instagramowym profilu Kingi Zawodnik pojawił się zaskakujący wpis. Gwiazda telewizji, która w ostatnim czasie bardzo schudła, pokazała swoje zdjęcia z trzech imprez. Na wszystkie przyszła ubrana w tę samą sukienkę. Postanowiła wytłumaczyć się z tego "przewinienia".

Miała z czego?

Zawodnik, która w ciągu ostatniego roku zrzuciła aż 60 kg, cieszy się teraz smuklejszą, zdrowszą sylwetką. Wysmukloną figurą chętnie się chwali, zakładając obcisłe sukienki czy mini. Ostatnio bardzo polubiła się z fioletową, cekinową kreacją. Pokazała się w niej na kilku wydarzeniach show-biznesowych i za każdym razem wyglądała doskonale.

Zresztą... wcześniej też nosiła swoje wyjściowe stylizacje po kilka razy! Możecie to sprawdzić w naszej galerii.

Tak, to prawda! Zakładam te same sukienki na różne wyjścia i eventy. Tę akurat miałam na Gali Psierocińca, w "Tańcu z Gwiazdami", a wczoraj na Gali Gwiazd Plejady - zaczęła Zawodnik.

I dodała z pełną szczerością:

Ja się tego nie wstydzę, wręcz przeciwnie. Chociaż usłyszałam już kilka razy, że jako osoba publiczna, medialna (nie lubię takich określeń) zawsze powinna wyglądać inaczej i to wstyd zakładać te same ubrania… Zgadzasz się z tym? Serio to wstyd zakładać tę samą sukienkę na trzy okazje?

Kinga Zawodnik w swoim poście zapytała internautów, czy założenie kilkakrotnie tej samej sukienki na publiczne wyjścia to naprawdę jest wstyd. Oczywiście odpowiedzieli:

"To jest bardzo dobre zakładać te same ciuchy wiele, wiele razy", "Zgadzam się w 100 proc. PS Wyglądasz obłędnie", "Popieram takie zachowanie ", "Raz to można założyć suknię ślubną, bo na ewentualny kolejny też inna. Jestem za wykorzystywaniem na maksa ciuchów na różne okazje! Brawo Kinga", "To się chwali", "Jak ktoś ma pralkę, to można nawet 5 razy. Ludzie to już naprawdę szukają dziury w całym. Piękna Kinga".