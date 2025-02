Dużo szczuplejsza Kinga Zawodnik chwali się nogami w kusej mini. Komentarze? Musicie to zobaczyć

A to nowina!

Widzowie od dawna śledzą walkę Kingi Zawodnik o szczupłą sylwetkę. Najpierw, już w 2020 roku, celebrytka była bohaterką programów "Dieta czy cud?", "Pierwszy raz Kingi" i "Gadżet Show", później pokazywała swoją przemianę w sieci. Obecnie na Instagramie śledzi ją 135 tys. internautów!

Nieustraszona testerka diet powraca! Kinga Zawodnik udowodniła już wszystkim, że niczego się nie boi i w walce ze zbędnymi kilogramami jest gotowa na wszystko. Widzowie pokochali ją za ogromny dystans i niesamowite poczucie humoru! (...) Kinga wspólnie z ekspertami zajmie się "cudownymi" specyfikami odchudzającymi, które często mogą zagrozić naszemu zdrowiu. Przetestuje też na sobie nieinwazyjne zabiegi medycyny estetycznej. Skorzysta z wiedzy i rad licznych ekspertów - dietetyków, lekarzy i trenerów. Co zrobić, by uniknąć efektu jo-jo? Jak mądrze podejść do tematu odchudzania i nie dać się nabrać? - czytamy w opisie show "Dieta czy cud", który można oglądać na Playerze.

Kinga Zawodnik robiła wszystko, ale nie chudła. Poszła pod nóż. A teraz? Jest efekt "wow"

Niestety, mimo ogromnego zaangażowania Zawodnik nie udało się schudnąć przed kamerami. Diety i gadżety nie pomagały, więc Kinga, mocno zdeterminowana, by zrzucić zbędne kilogramy, przygotowała się do operacji żołądka. Dopiero po niej zaczęła gubić kilogramy i to na potęgę. Teraz, ponad rok po zabiegu, promienieje. Wygląda doskonale i tak też się czuje.

Zawodnik pojawia się w programach telewizyjnych, gdzie opowiada o metamorfozie. Jest też bardzo aktywna w sieci - pokazuje blaski i cienie przemiany, nie ukrywa kłopotów, jakie miała po operacji. Ale publikuje też zdjęcia i nagrania, które mogą inspirować innych.

Ostatnio była gościem "Pytania na śniadanie". Do studia przyszła ubrana w kusą mini!

Podczas ostatniej wizyty w "Pytaniu na śniadanie" furorę zrobiła moja stylizacja. Koszulka z serduszkiem za dwie dyszki z sieciówki, spodenko-spódnica i buty znalezione w szafie, (...) rajstopy w serduszka - napisała Zawodnik w sieci.

I zaserwowała swoim wielbicielom nagranie z wizyty. Natychmiast posypały się komentarze. I to jakie!

Internauci komentują. Zero hejtu!

Kinga Zawodnik jest bardzo sympatyczna i widzowie naprawdę ją lubią. Wystarczy zobaczyć komentarze do jej najnowszego filmiku. Nie ma ani jednego słowa krytyki, o hejcie nawet nie wspominając!

"Podoba mi się twój styl. Sama się ubierasz? Bo bardzo fajnie zawsze wyglądasz, a mało która dziewczyna umie dobrać ciuchy, żeby to ładnie wyglądało", "Masz dobry gust", "Rewelacyjnie", "Przepiękna kobieta", "Figura figurą, ale buzia też jaka śliczna!", "Pięknie wyglądasz", "Kinia super wyglądasz! Piękna i zdrowa przemiana", "Pięknie pani wygląda! Nie potrafię się napatrzeć!" - pisali fani Zawodnik.

Kinga Zawodnik o odchudzaniu mówi wprost. Jej życie intymne się poprawiło