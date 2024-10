Kinga Zawodnik zapozowała w ubraniach sprzed operacji. Nie była w stanie powstrzymać łez

Kinga Zawodnik inspiruje fanów do zmiany trybu życia

Kinga Zawodnik, dotąd znana była głównie z programu „Dieta czy cud?”, w którym w przystępny i humorystyczny sposób testowała różne metody odchudzania. Jednak teraz młoda prezenterka stała się inspiracją dla wielu osób zmagających się z nadwagą po tym, jak całkowicie zmieniła swój styl życia, by zawalczyć o zdrowie.

Jej otwartość w mówieniu o swojej walce z nadmiernymi kilogramami oraz autentyczne podejście do tematu sprawiły, że widzowie chętnie śledzą jej zmagania. Historia Kingi Zawodnik to opowieść nie tylko o walce z nadwagą, ale także o akceptacji siebie i szukaniu zdrowego balansu w życiu. Celebrytka w ubiegłym roku zdecydowała się na operację bariatryczną i wprowadzenie radykalnych zmian w swoim jadłospisie. Zadbała też o ruch oraz - co może najważniejsze - odpowiednie podejście do siebie w tym procesie.

Jestem pod codziennym wrażeniem Twojej determinacji i miłosci do swojego ciala!!! Naprawde brawo i wielkie gratulacje!!! Jesteś inspiracjś!

- czytamy w komentarzach pod postami Kingi.

Nie przegap: Schudła i zachwyca! Kinga Zawodnik w formie życia po spektakularnej metamorfozie [Zdjęcia]

Zawodnik zapozowała w za dużych ubraniach. Schudła 57 kg

W ostatnim z nich Zawodnik pokazała, jak wyglądają efekty jej przemiany. Zestawiła ze sobą zdjęcia sprzed operacji i aktualne, w tych samych ubraniach, które nosiła ponad rok temu. To pokazało, jak spektakularne efekty osiągnęła. Jednocześnie przyznała, że bywało bardzo trudno.

Na niektórych zdjęciach nie mam makijażu, pięknie zrobionych włosów, ustawionego światła i mojego uśmiechu, ponieważ nie był to dla mnie jednak przyjemny moment. W środku jestem natomiast szczęśliwa i wdzięczna za każdą sytuację w moim życiu - teraz wiem, że nie ma sytuacji i bólu, które mnie złamią… To jest piękna lekcja życia.

- napisała w poście Kinga. Jednym z kluczowych elementów transformacji Kingi Zawodnik była praca nad akceptacją siebie. Jak podkreślała w wywiadach, nadwaga przez wiele lat miała wpływ na jej poczucie własnej wartości, a także na sposób, w jaki postrzegała siebie w relacjach społecznych. Jednak w miarę postępów w odchudzaniu, zaczęła uczyć się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko zmiana fizyczna, ale przede wszystkim zmiana myślenia o sobie.

Zobacz też: Kinga Zawodnik opowiedziała o swoim życiu intymnym. "Bardziej się wszystkiego chce"

Kinga Zawodnik apeluje do fanów

Zaś w nagraniu na InstaStories ze łazami w oczach zaapelowała do fanów:

Dbajcie o siebie. Ja przez tyle lat się zapuszczałam i nie zwracałam uwagi na to, co jem

Zawodnik wielokrotnie mówiła o tym, jak ważne jest, by pokochać swoje ciało na każdym etapie – zarówno w momencie, gdy nadwaga jest codziennością, jak i w trakcie odchudzania. Tylko wtedy, gdy zrozumie się i zaakceptuje siebie, można dążyć do zmiany bez frustracji i negatywnych emocji. Dla Kingi najważniejszym celem było odzyskanie zdrowia, ale równie istotne było, by zrobić to w sposób, który nie odbierze jej radości życia.

Kinga Zawodnik o odchudzaniu mówi wprost. Jej życie intymne się poprawiło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.