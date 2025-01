Kinga Zawodnik ani myśli iść pod nóż. "Czemu unikasz odpowiedzi, czy usuniesz skórę?"

Kinga Zawodnik ma za sobą trudną i dość długą drogę. Jej metamorfoza nie wydarzyła się w ciągu dnia czy tygodnia, a zajęła ponad rok. Dzięki operacji bariatrycznej, zmianie stylu życia i samozaparciu Kindze udało się zrzucić aż 57 kg.

Zawodnik bez wstydu pokazuje w sieci swoje odmienione ciało. Niektórym to się nie podoba. Bywają tacy, którzy nie szczędzą jej przykrych komentarzy. Inni dość napastliwie chcą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Ostatnio ktoś stwierdził, że Zawodnik unika tematu zabiegu usunięcia skóry pozostałej po odchudzaniu. Musiała się do tego odnieść.

Kinga Zawodnik nie uchyla się od podejmowania trudnych tematów i chętnie omawia swoją metamorfozę z internautami. Mówi wprost o operacji, problemach, które się z nią wiązały, niedogodnościach, ale i swoich sukcesach.

Jednak internauci momentami nie widzą jej starań i wysuwają swoje zarzuty.

Kochani, wpuściłam was mocno do mojego życia prywatnego i zawodowego i opowiadam wam o wielu rzeczach. Odpowiadam na to pytanie! Nie wiem! Taka jest moja odpowiedź. Owszem, wisi mi skóra, ale to nie jest coś, co aż tak bardzo mi przeszkadza, bo po utracie tylu kg jestem zdrowsza! Na ten moment nie podjęłam żadnej decyzji, aczkolwiek będę chciała udać się na konsultacje do lekarza, by POROZMAWIAĆ i podpytać o wiele rzeczy - oznajmiła Zawodnik.