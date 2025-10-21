Kinga Zawodnik "zdrowsza o 60 kg". Pokazała zdjęcia sprzed i po odchudzaniu. Ale zmiana!

Kinga Zawodnik zyskała popularność, gdy pokazała się w programach telewizyjnych, w których testowała środki i sposoby na odchudzanie. Otyłość od dawna jej przeszkadzała, ale nic nie pomagało. Cokolwiek Kinga usiłowała zdziałać na własną rękę, nie działało. Zawodnik chwytała się wszystkich możliwych sposobów, by zgubić nadliczbowe kilogramy tkanki tłuszczowej. W końcu zdecydowała, że czas na operację.

To była trudna decyzja, a całą drogę do zabiegu i to, co działo się z jej ciałem po nim, dokumentowała w sieci. Dzięki operacji bariatrycznej, zmianie stylu życia i samozaparciu udało jej się zrzucić aż 60 kg. Zawodnik czuje się lepiej i jest zadowolona ze swojego wyglądu, choć, jak każdy, miewa chwile zwątpienia, smutku i nie zawsze dostrzega, jak wiele dla siebie zrobiła.

Zobacz także: Kinga Zawodnik pokazała brzuch po tym, jak zrzuciła 50 kg. "Obrzydliwe". Natychmiast zareagowała

Kinga Zawodnik porównała stare i nowe zdjęcia

Ostatnio influencerka, którą na Instagramie śledzi 137 tysięcy internautów, postanowiła podsumować długą i trudną drogę, jaką przebyła. Zestawiła ze sobą stare zdjęcia z nowymi. Efekt jest powalający.

Z lewej strony, taką mnie poznaliście 6 lat temu... Z prawej strony, taką znacie mnie teraz... Oprócz jednej rzeczy nic się nie zmieniło. Cały czas JESTEM SOBĄ i mam CZYSTE SERCE. A co się zmieniło? Jestem ZDROWSZA o 60 kg - podkreśliła Zawodnik.

Zobacz także: Dużo szczuplejsza Kinga Zawodnik chwali się nogami w kusej mini. Komentarze? Musicie to zobaczyć

Kinga straciła 60 kilogramów dzięki temu, że poszła pod nóż, ale nie tylko. Po operacji musiała pilnować porcji, jakie spożywała, zaczęła też więcej się ruszać. Poszła za ciosem, schudła, a teraz może cieszyć się swoim sukcesem. Zawodnik wpisami, jakie zamieszcza w sieci, motywuje innych do pracy nad sobą i własnym zdrowiem, co się bardzo chwali.

Zobacz także: Kinga Zawodnik ani myśli iść pod nóż. "Czemu unikasz odpowiedzi, czy usuniesz skórę?"

Internauci napisali, co myślą

Wpis zyskał uznanie fanów Kingi i jej znajomych. "Kochom! I czuję dumę kochanie" - napisał Qczaj, a Anna Korcz zostawiła serduszka.

"Gratulacje - widać, że w swoja przemianę włożyłaś mnóstwo pracy. Podziwiam Twoją niezłomność w dążeniu do celu!", "Przepiękna przemiana!", "Znam Cię w obu wersjach i najważniejsze jest to kim jesteś i jakie masz wartości, a to się nie zmieniło! Wiadomo super przemiana dla zdrowia", "Świetna zmiana! Widać ogrom pracy i determinacji - gratulacje!", "Pięknie" - czytamy w sieci.

Zobacz także: Kinga Zawodnik w "Tańcu z Gwiazdami". Zadała szyku w obcisłej kreacji. WOW!

Zobacz więcej zdjęć. Anna Markowska teraz i kiedyś. Mocno schudła, a jej przemiana zszokowała internautów

Kinga Zawodnik o odchudzaniu mówi wprost. Jej życie intymne się poprawiło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.