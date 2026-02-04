Krzysztof Rutkowski "tak żyje i tak lata". Pokazał kawior i szampana. Ma też radę dla internautów siedzących "na zapierdziałych kanapach"

Krzysztof Rutkowski nie od dziś wie, jak przykuwać uwagę. Robi to na dwa sposoby - metamorfozami oraz pieniędzmi. Najsłynniejszy detektyw-celebryta i jego młodsza o 25 lat żona Maja Rutkowski to para, która w mediach społecznościowych pokazuje życie prosto z bajki. Zakochani nie kryją się z luksusami, a ich instagramowe konta to raj dla fanów drogich aut, egzotycznych wakacji i bogatego stylu życia.

Niedawno, gdy Maja wróciła z telewizyjnej przygody w dżungli, gdzie nagrywała show "Królowa przetrwania", dostała od męża Ferrari. Takiej niespodzianki nikt się nie spodziewał, bo przecież czerwone cacko to prezent wart więcej niż niejeden nowy dom. To jednak nie koniec. Rutkowski nie boi się rozmachu: przy okazji 5. rocznicy ślubu podarował Mai BMW warte około milion złotych, które potem małżonkowie wspólnie zaprezentowali mediom i fanom. Luksusowa limuzyna z personalizowaną rejestracją miała być symbolem ich miłości i statusu.

Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski - para na bogato

Maja też chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie. Relaks w jacuzzi w luksusowym hotelu, egzotyczne plaże czy zdjęcia w bikini przy basenie to codzienność żony detektywa, którą jej fani mogą śledzić w mediach społecznościowych.

Ostatnio jednak detektyw sam pochwalił się luksusowym lotem zorganizowanym przez katarskie linie lotnicze. "Żyję jak król" - napisał na Instagramie

Przekaz dla tych wszystkich leszczy na zapierdziałej kanapie: tak się żyje, tak się lata. Jak widzicie - szampan najwyższej klasy. Jest kawior, jest szampan. A róża jest specjalnie dla mojej żony - mówił Rutkowski na krótkim nagraniu, które umieścił w sieci.

Dodał też pozdrowienia oraz "krótki przekaz dla tych wszystkich leszczy, którzy przeżyć nie mogą...":

Słuchajcie, jeżeli nie chcecie wchodzić na mój Instagram, fanpage czy inne media społecznościowe, omijajcie nas z daleka. Wiem, że siedzicie w domu w zapierdziałych szmatach na zapierdziałej kanapie. Dajcie żyć innym. Więcej uśmiechu kochani.

Internauci nie zostawili nagrania bez komentarza

Osoby, które obserwują Rutkowskiego na Instagramie, tak komentowały filmik detektywa:

"To jest kosmos na wielu poziomach. Inna orbita, inny wymiar", "Nie mogę się pozbierać po obejrzeniu tej rolki", "Czemu on leci samolotem w okularach przeciwsłonecznych?", "I bardzo dobry przekaz Krzychu", "Pycha kroczy przed upadkiem", "Bardzo dobrze Pan powiedział. Niech Pan robi swoje. To jest Pana życie".

Krzysztof Rutkowski rozpływa się nad ukochaną Mają. Ależ miłość!