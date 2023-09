Jacek Kawalec porzuci aktorstwo?! Wiemy, co będzie robił!

Jacek Kawalec porzuci teatr dla Budki Suflera?

Swego czasu Jacek Kawalec grał w serialach "Ranczo" i "Na Wspólnej". Odkąd dołączył do Budki Suflera aktorstwo zaczęło schodzić na dalszy plan. Jakiś czas temu gwiazdor zaczął odmawiać angażu do nowych ról teatralnych. Co z jego aktorską karierą? - Umówiliśmy się tak z kolegami z zespołu, że w najbliższym czasie, a zwłaszcza na czas promocji płyty skupiam się głównie na śpiewaniu i pracę w zespole będę traktował priorytetowo. Odmówiłem niedawno angażu do nowego spektaklu, mimo że to była bardzo fajna rola komediowa jednego z moich ulubionych kanadyjskich autorów. Nie zrezygnowałem jednak ze sztuk, które już wcześniej znalazły się na afiszu – opowiada „Super Expressowi” Jacek Kawalec, który doskonale odnalazł się w roli rockmana.

