Roksana Węgiel mimo młodego wieku ma na swoim koncie już tak wiele sukcesów, że trudno je zliczyć. Jej bajkowa kariera rozpoczęła się gdy miała zaledwie 13 lat. Na swoim koncie ma wygraną w "The Voice Kids", konkursie piosenki Eurowizja Junior oraz "Dance, dance, dance". Teraz jako 19-latka ma naprawdę poważne szanse na Kryształową Kulę "Tańca z gwiazdami". Ma znakomite predyspozycje, a wymarzone zwycięstwo mogą zapewnić jej rzesze fanów.

Roxie Wegiel i Michał Kassin o tym, na co przeznaczą pieniądze z "TZG

Wraz z Michałem Kassinem tworzy na parkiecie wyjątkowy duet, zachwycając jurorów i publiczność. Od początku jest wymieniana w roli faworytki programu. Zapytano ją więc, na co przeznaczy ewentualną wygraną. W rozmowie z Jastrząb Post Roxie wyznała, że ma pewnie, niezbyt sprecyzowane plany. - Jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, ale wydaje mi się, że znaczącą część tej kwoty przeznaczyłabym na cele charytatywne. Jeszcze nie mam tego sprecyzowanego, ale myślę, że na dzieci, które tego potrzebują dużo bardziej niż ja - powiedziała dziennikarzom.

Jej taneczny partner dodał, że zabrałby wtedy przyjaciół i znajomych na kolację i imprezę. Przyznał jednak, że na razie nie chce dzielić skóry na niedźwiedziu. Przyznał też, że najważniejsze dla niego jest to, "żeby to był super czas i przygoda i żebyśmy my stąd wyszli i byli z siebie zadowoleni, usatysfakcjonowani, żebyśmy mieli poczucie, że zrobiliśmy dobrą pracę". Rozsądne podejście.

Roksana Węgiel wygra Taniec z Gwiazdami? Pavlovic ma swoją faworytkę!