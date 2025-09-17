Viki Gabor ma dość spekulacji o wyglądzie. Wyjaśnia sprawę powiększonych ust

Od słodkiego dzieciaka z „The Voice Kids” do jednej z najbardziej komentowanych nastolatek w polskim show-biznesie – droga Viki Gabor nie była łatwa. Zamiast cieszyć się sukcesami, młoda gwiazda często musiała odpierać ataki i czytać o sobie rzeczy, które nie miały nic wspólnego z prawdą. Teraz, gdy skończyła 18 lat, postanowiła rozprawić się z mitami, które narosły wokół jej osoby.

  • Viki Gabor przerywa milczenie – dość hejtu i spekulacji o wyglądzie, które towarzyszyły jej od debiutu.
  • „Nigdy nie miałam powiększanych ust” – gwiazda ostro dementuje plotki i wytyka hejterom brak zajęcia.
  • Dziś, jako 18-latka, podkreśla, że nie zamierza żyć clickbaitami – skupia się na muzyce i własnym szczęściu.

Dorosła już artystka podkreśla, że zamiast wchodzić w jałowe spory, skupia się na muzyce i najbliższych. W rozmowie z Eska.pl opowiedziała, że dla własnego zdrowia psychicznego ograniczyła czytanie artykułów na swój temat, a rodzinę poprosiła, by nie podsyłali jej linków:

To dla mnie strata czasu. Wiem, kim jestem i czego chcę. Nie muszę tego udowadniać clickbaitami

Viki Gabor wspomina bolesne plotki

Gaborprzyznała, że hejterskie nagłówki towarzyszą jej od początku kariery. – „Byłam w szoku, że komuś się chciało o mnie pisać” – wspominała pierwsze artykuły, które czytała z ciekawością. Z czasem jednak radość zamieniła się w frustrację. Najbardziej bolały ją insynuacje dotyczące wyglądu. Gdy miała zaledwie 15 lat, ktoś napisał, że jest… w ciąży.

To było obrzydliwe, przekroczyło wszystkie moje granice

– mówiła z oburzeniem.

Naturalne usta Viki Gabor, zero ingerencji

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów było to, że Viki powiększyła usta. Plotka wracała jak bumerang, zwłaszcza przy każdym nowym zdjęciu w social mediach. –

Nigdy nie miałam powiększanych ust. To moje, naturalne

– podkreśliła stanowczo, dodając, że nie zamierza się tłumaczyć z wyglądu. Młoda wokalistka wie jednak, że dla wielu internautów fakt, iż ktoś ma „pełniejsze” usta i ciemne włosy, wystarczy do porównań i oskarżeń. Sama bywała zestawiana m.in. z influencerką Fagatą. – „Nie inspiruję się nią, absolutnie. To nie jest ten sam kierunek” – zaznaczyła.

Hejterzy kontra Viki

Choć Viki mogłaby pójść drogą wielu celebrytów i pozywać autorów krzywdzących treści, stara się unikać sądowych wojenek. – „Byłam blisko, ale ostatecznie odpuściłam” – przyznała. Zamiast tego jasno mówi, co myśli o hejterach. – „To zawsze są jacyś starzy dziadowie, którzy nie mają co robić. Jak nudne trzeba mieć życie, żeby przybliżać zdjęcia i szukać takich bzdur?” – grzmiała.

Cała prawda o Viki Gabor - ciąża, powiększone usta, stawka za koncerty | Gwiazdy przejmują ESKA.pl
