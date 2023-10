Malik Montana został ojcem

Malik Montana został ojcem. Muzyk opublikował w swoich social mediach zdjęcie ze szpitalnej porodówki. W objęciach trzyma owiniętego w pieluszki noworodka. Na Fcebooku zdjęcie podpisał tajemniczym; "Miałem nie mówić, ale co tam", na Instagramie zaś napisał tylko jedno słowo: "Syn", zdradzając od razu płeć dziecka. Z całej polski opłynęły gratulacje i życzenia zdrowia dla maluszka. Dobre słowo wrzuciło też kilka znanych osób między innymi Vito Bambino i Kękę, a Agnieszka Woźniak-Starak wstawiła emotki-serduszka. Jeden z fanów zapytał która to już pociecha rapera, ten z radością odpowiedział, że trzecia. Malik ma już dwójkę dzieci -syna Ilyasa i córkę Elianę.

Kim jest Malik Montana?

Malik Montana to jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Naprawdę nazywa się Mosa Ghawsi. Ma afgańsko-polsko-greckie korzenie. Urodził się i wychował w Niemczech, do Polski przeniósł się w wieku 15 lat. Początkowo tworzył w języku angielskim, by w 2015 r zadebiutować w polskim rapie. Do dziś mieszka w Polsce, tu tworzy muzykę i koncertuje. Organizuje równiez gale mieszanych sztuk walki. Powołał konkurencyjną dla FAME MMA federację HIGH League . Chętnie kontaktuje się z fanami za pośrednictwem social mediów, ale bardzo dba o swoją prywatność, trudno więc znaleźć na jego profilach tak osobiste posty, jak ten zamieszczony w niedzielę, 8 października.