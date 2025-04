Załamana Opozda narzeka na szpitalną opiekę. Pokazała swoją kolację. "Można krzyczeć pół godziny i nic"

Joanna Opozda poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przebywa w szpitalu. Aktorka przeszła szereg zabiegów i operację, po której dochodzi do zdrowia w szpitalnej sali. Wyznała w swoim poście, że przez ostatnie 3 lata funkcjonowała w biegu i zaniedbywała swoje zdrowie, aż w końcu musiała poddać się operacji.

Ostatnie trzy lata żyłam w biegu – dosłownie i w przenośni. Dziecko, praca, życie – i wszystko to z całkowicie uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, pękniętą łąkotką i problemem z kolanem, który ignorowałam przez bardzo długi czas. Bo ciągle było coś do zrobienia. I tak naprawdę nigdy nie było idealnego momentu, żeby położyć się do szpitala. Nauczyłam się nawet chodzić w szpilkach.