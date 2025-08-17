Znane aktorki na ulicach stolicy. Mocne przesłanie podczas Marszu dla Palestyny

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-17 20:18

W niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku, ulice Warszawy wypełniły się uczestnikami Marszu dla Palestyny. Wydarzenie, które miało charakter pokojowej demonstracji solidarności, przyciągnęło nie tylko aktywistów i mieszkańców stolicy, ale także gwiazdy polskiego kina i telewizji. Na marszu pojawiły się Maja i Sonia Bohosiewicz oraz Anita Sokołowska, które głośno wyraziły swój sprzeciw wobec tragedii rozgrywającej się w Strefie Gazy.

  • W Warszawie odbył się Marsz dla Palestyny – na ulicach stolicy pojawiły się setki osób.
  • Wśród uczestników były gwiazdy: Maja i Sonia Bohosiewicz oraz Anita Sokołowska, które mocno zabrały głos.
  • „Nie udawajmy, że nie widzimy. Gaza krwawi” – napisały Bohosiewicz, a Sokołowska dodała: „Przykazanie jedenaste – nie bądź obojętnym”.
Super Express Google News

Marsz dla Palestyny w Warszawie pokazał, że w obliczu dramatycznych wydarzeń w Gazie Polacy nie pozostają obojętni. Szczególną uwagę zwróciła obecność Mai i Soni Bohosiewicz oraz Anity Sokołowskiej, które nie tylko pojawiły się w tłumie, ale też głośno wyraziły swoje stanowisko. „Nie bądźmy obojętni” – to przesłanie, które stało się mottem całego wydarzenia i które, dzięki głosowi gwiazd, ma szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Zobacz też: Milczenie już nie wystarczy. Polskie i światowe gwiazdy o Palestynie

Siostry Bohosiewicz: „Nie udawajmy, że nie widzimy”

Siostry Maja i Sonia Bohosiewicz opublikowały w swoich mediach społecznościowych wspólne oświadczenie, w którym podkreśliły, że nadszedł czas, by głośno mówić o cierpieniu Palestyńczyków.

Nie udawajmy, że nie widzimy. Gaza krwawi. Świat patrzy. My też powinniśmy” – napisały aktorki.

Ich słowa wywołały szerokie poruszenie w sieci i zostały podane dalej przez setki internautów. Dla wielu fanów ich obecność na marszu była jasnym sygnałem, że gwiazdy nie boją się zabierać głosu w trudnych i kontrowersyjnych tematach. Wielu z nich doceniło ten gest:

  • W końcu jakaś madra kobieta, która używa swoich zasięgów w szczytnych celach❤️ brawo!
  • Brawo! Doceniam za to że udostępnia Pani takie treści!

Anita Sokołowska: „Nie bądź obojętnym”

Do apelu przyłączyła się także Anita Sokołowska, która udostępniła w sieci zdjęcie z marszu wraz z wymownym podpisem:

Przykazanie jedenaste: ‘nie bądź obojętnym’. STOP LUDOBÓJSTWU. Marsz dla Palestyny 17.08.2025”.

Aktorka, znana z zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie, po raz kolejny pokazała, że nie zamierza pozostawać bierna wobec wydarzeń, które wstrząsają opinią publiczną na całym świecie. Post aktorki docenili w komentarzach jej koledzy z branży - Maja Ostaszewska i Andrzej Chyra, a także wielu obserwujących:

  • To był wyjątkowo piękny marsz - pełen solidarności, dobrych intencji i cudownych ludzi, którym zależy. Ciesze się, że mogłam tam być
  • Dobrze było Panią zobaczyć i dziękuję, że znajduje Pani miejsce na swoim profilu na tak ważny temat

Tłumy na ulicach Warszawy

Marsz rozpoczął się w centrum stolicy i przeszedł w stronę Sejmu RP. Uczestnicy nieśli palestyńskie flagi i transparenty z hasłami: „Stop ludobójstwu”, „Wolna Palestyna”, „Zawieszenie broni teraz”. Na ulicach pojawiły się setki osób – zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i zwykłych mieszkańców Warszawy, którzy chcieli zamanifestować solidarność z ofiarami konfliktu.

Zobacz też: Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu wsparł Palestynę. Gest rodzeństwa poruszył fanów i artystów

Gwiazdy w centrum uwagi

Obecność znanych aktorek przyciągnęła uwagę mediów i fotoreporterów. Zdjęcia Soni i Mai Bohosiewicz z marszu natychmiast obiegły portale społecznościowe i serwisy informacyjne. Fani podkreślali, że takie gesty mają ogromne znaczenie – znane osoby swoim autorytetem mogą nagłaśniać sprawy, które często giną w zalewie codziennych newsów.

W komentarzach internauci dziękowali aktorkom za odwagę i wsparcie. Marsz dla Palestyny nie był tylko manifestacją polityczną. To również – jak podkreślali organizatorzy – apel o człowieczeństwo i solidarność. Obecność gwiazd nadała wydarzeniu dodatkowy wymiar, pokazując, że w obliczu tragedii granice między światem celebrytów a zwykłych ludzi przestają istnieć.

Maja Bohosiewicz, Sonia Bohosiewicz, Anita Sokolowska wspierają Palestynę
14 zdjęć
Śmierć Polaka w Strefie Gazy. "To nie był przypadek" Ekspert ds. Izraela Michał Wojnarowicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANITA SOKOŁOWSKA
SONIA BOHOSIEWICZ
MAJA BOHOSIEWICZ
PALESTYNA