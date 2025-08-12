Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu wsparł Palestynę. Gest rodzeństwa poruszył fanów i artystów

Kwiat Jabłoni podczas Męskiego Grania w Krakowie zaprezentował flagę Palestyny i zaapelował o wsparcie dla mieszkańców Strefy Gazy.

W mediach społecznościowych pojawił się wpis z wezwaniem do solidarności, który poruszył fanów i innych artystów, m.in. Ewelinę Flintę.

Gest duetu to przykład, że młode pokolenie twórców nie boi się publicznie zabierać głosu w ważnych, społecznych kwestiach.

Kwiat Jabłoni to jeden z najpopularniejszych polskich duetów ostatnich lat, tworzony przez Kasię i Jęddrzeja Sienkiewiczów – dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar. Choć ich rodzinne powiązania muzyczne są oczywiste, sami artyści długo unikali podkreślania tego faktu. Jak przyznał Jędrzej w podcaście „WojewódzkiKędzierski”, obawiali się łatki „dzieci sławnego ojca” i przez pierwsze miesiące kariery w wywiadach nie ujawniali pochodzenia.

Kwiat jabłoni zaskoczył na Męskim Graniu

W trakcie krakowskiego koncertu Męskiego Grania duet wykorzystał swoją popularność, by zwrócić uwagę na sytuację w Strefie Gazy. Na scenie rozwinęli flagę Palestyny, a po występie na Instagramie zamieścili wpis z apelem:

Usłyszmy, patrzmy, mówmy o nich. Oczy świata zwrócone dziś na Palestynę mają moc zmiany. Wstrząsające obrazy ze Strefy Gazy wpędzają w poczucie bezradności, ale nie mogą nas paraliżować, dlatego zachęcamy Was z całego serca do obserwowania kont i wspierania indywidualnych zbiórek Palestyńczyków

Poruszeni fani i głos wsparcia Eweliny Flinty

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy – od słów uznania po osobiste historie fanów. Wśród komentujących znalazła się Ewelina Flinta, która szczególnie podziękowała za zaangażowanie:

Zbyt wiele osób nie chce się angażować, bo to daleko, albo się boją... a mi cały czas dźwięczą w uszach słowa mojej babci: 'A Zachód nie zrobił nic'. I tym razem jest podobnie. Decydenci siedzą z założonymi rękami, bo polityka, interesy… Dziękuję za serce i wrażliwość.

Muzyka z misją

Gest Kwiatu Jabłoni pokazuje, że młode pokolenie artystów nie boi się zabierać głosu w trudnych, często politycznie wrażliwych sprawach. Kasia i Jędrzej konsekwentnie budują swoją markę twórców świadomych społecznie, łącząc wrażliwość muzyczną z poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności. W czasach, gdy wielu artystów unika jednoznacznych deklaracji, ich gest staje się wyraźnym sygnałem: muzyka to nie tylko dźwięki, ale i narzędzie do mówienia o sprawach, które mają znaczenie.

