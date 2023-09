Najprzystojniejszy Polak w "The Voice of Poland”! Tak śpiewa

Na początku tygodnia poinformowaliśmy, że trwają prace nad serialem „Miodowe lata 20 lat później”, w którym ponownie spotkaliby się Cezary Żak i Artur Barciś - bohaterowie książki „Dawno temu w telewizji”. To właśnie tam zdradzili, jak naprawdę wyglądają ich relacje.

Cezary Żak i Artur Barciś znowu zagrają przyjaciół. Jak naprawdę wyglądają ich relacje? "Nie spotykamy się..."

Zapytani, czy po tylu latach jeszcze się lubią, Barciś odpowiedział: „Na wszelki wypadek mieszkamy na dwóch krańcach Warszawy”. „Nawet by nam do głowy nie przyszło, żeby przyjechać jeden do drugiego. Ale kiedy już staniemy ze sobą na scenie, to bardzo, powiedziałbym, lubimy (…) Ze sobą grać lubimy. Ponieważ wiemy już, jak to się robi (…) Nie chcemy być utożsamiani ze sobą, łączeni. Wiemy, czym to grozi, i tego unikamy” - dodał Żak.

„Bardzo dobrze się znamy, ale nie chcemy tego zepsuć. Ostatecznie nie jest też tak, żebyśmy mieli ze sobą tysiące wspólnych tematów. Nie spotykamy się codziennie na piwie” - wtórował mu Barciś. Po czym obaj przyznali, że... nie lubią piwa. "Tym bardziej się nie spotykajmy" - zakończył Cezary Żak.

„Gwiazdozbior Jaruzelskiej” z Arturem Barcisiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.