Ten pomnik Matki Boskiej będzie miał 55 metrów. Co za widok na budowie! Oczy wychodzą z orbit

Województwo kujawsko-pomorskie będzie miało największy tego typu obiekt na świecie. Powstaje w imponującym tempie, co potwierdzili dziennikarze "Super Expressu" na terenie gminy Kikół.

Pomnik będzie największym pomnikiem Matki Boskiej w historii i ma wyrazić wdzięczność małżeństwa Grażyny i Romana Karkosików.

Największy pomnik Matki Boskiej na świecie

Do tej pory największym pomnikiem sakralnym jest 61-metrowy monument Jezusa z w Indonezji. Znajdziemy go w turystycznym kurorcie nad jeziorem Toba, na wzgórzu Sibea-bea w prowincji Sumatra Północna. 30 maja następnego roku do "wyścigu" stanie pomnik Matki Boskiej w miejscowości Konotopie. Wówczas - zgodnie z planami - mają zostać zakończone prace w małej wsi niedaleko Torunia.

To właśnie tam za pieniądze Grażyny i Romana Karkosików - jednego z najbogatszych małżeństw w Polsce - budowany jest pomnik Matki Boskiej Miłosiernej. W planach pojawiła się imponująca liczba - 55 metrów. Taką wysokość ma mieć imponujący obiekt. Pomnik to wotum wdzięczności. Karkosikowie nie ujawnili dlaczego i za co akurat w taki sposób chcą podziękować Matce Boskiej Miłosiernej. Muszą mieć jakiś szczególny powód, bo na budowę pomnika wydadzą kilkadziesiąt milionów złotych.

Jak wyglądają postępy w pracach? Galeria z różnych etapów

Nasi dziennikarze po raz kolejny byli we wsi, w której budowany jest pomnik. Tempo budowy pomnika jest ogromne. Obiekt ma już blisko 20 metrów wysokości. Nie sposób przejechać obok niego obojętnie. Buduje go kilkunastu fachowców. Przy budowie stoi potężny dźwig. W naszej galerii, przygotowanej przez współpracownika "Super Expressu" można zobaczyć etapy jego budowy.

