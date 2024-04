Wrzucam do wody i podgrzewam przez 20 minut. Nakładam na skórę głowy, po miesiącu włosy są zagęszczone. Domowa wcierka na wypadanie włosów po zimie

Wrzucam to do garnuszka i gotuje. Idealna wcierka na wypadanie włosów

Wypadanie włosów to rzecz całkowicie normalna. Uznaje się, że człowiek traci nawet 100 włosów dziennie. Problem zaczyna się wtedy, gdy włosy zaczynają nadmiernie wypadać. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, od niewłaściwie dobranej pielęgnacji po zmiany hormonalne i chorobowe. Zima nie sprzyja dobrej kondycji włosów. Stają się ona matowe, łamliwe oraz podatne na wypadanie. W takiej sytuacji może wspierać profesjonalną pielęgnację domowymi sposobami. Naturalnie wcierki do skóry głowy świetnie pobudzają cebulki włosów i stymulują je do wzrostu. Na wypadające włosy genialnie sprawdzi się wcierka ze skrzypu polnego oraz pokrzywy.

To jedna z najbardziej skutecznych mieszanek na porost włosów. Hamuje ona wypadanie i przyspiesza wzrost. Do garnuszka wrzuć 1 łyżeczkę skrzy polnego oraz 1 łyżeczkę pokrzywy. Zalej to wodą i gotuj przed około 20 minut. Odstaw go wystygnięcia i przecedź przez sito. Tak przygotowaną mieszankę wcieraj w skórę głowy. Możesz ją stosować nawet codziennie. Pamiętaj jednak, że samodzielne przygotowywane kosmetyki należy na bieżąco zużywać. Nie posiadają on konserwantów, które przedłużą ich termin przydatności. Skrzy polny niweluje wypadanie włosów i przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek, pokrzywa zaś wpływa na ich kondycje. Sprawia, że włosy stają się mocniejsze i mniej się łamią.

