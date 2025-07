Zrób to, a w kilka minut powiększysz spodnie o jeden rozmiar! Idealny sposób na obiad u babci! Spodnie nie będą obciskały i wpinały się w brzuch. Jak powiększyć spodnie

Rewelacyjny patent z TikToka na za ciasne spodnie. Wystarczy tylko gumka do włosów

Kiedy ulubione jeansy robią się za małe to często kobiety wpadają w złość. Nikt nie lubi żegnać się z ukochanymi ubraniami, a w dodatku gdy widzimy, że przybrało nam się kilka dodatkowych kilogramów to już w ogóle tragedia. Wiele kobiet stosuje również taktykę kupowania ubrań w za małym rozmiarze z nadzieją, że w końcu schudną, lub po prostu bo były one w promocji. Nie musimy chyba przypominać, że takie zakupy nie są zbyt rozsądne, jednak, co zrobić, gdy mamy za małe spodnie i nadal chcemy je ubrać? Okazuje się, że są na to sposoby. Na TikToku znajdziemy wiele sprytnych trików na za małe spodnie. Szczególnie jeden jest banalnie prosty i nie zauważalny dla innych.

Za małe spodnie - co zrobić?

Przede wszystkim potrzebujesz gumki do włosów, może by także recepturka ale powinna być ona bardzo wytrzymała.

Zaczepiasz gumkę na guzik od spodni.

Przeplatasz gumkę przez dziurkę od guzika i ponownie zaplatasz ją na guzik

Jak poszerzyć spodnie w pasie? Prosty trik na za ciasne spodnie

Kilka centymetrów w pasie więcej, a ulubione spodnie już nie chcą się dopinać? Na szczęście nie oznacza to, że musisz się już z nimi pożegnać. Jest wiele sposobów, by rozciągnąć spodnie bez konieczności wizyty u krawcowej. Do niektórych z nich nie będziesz nawet potrzebować igły z nitką. Najprostszym patentem, by rozciągnąć za małe i za ciasne spodnie jest wykorzystanie do tego wody. W ten sposób najlepiej rozciągają się jeansy. Spryskaj spodnie wodą, a następnie rozłóż je na szerokim krześle lub niewielkim stoliku. Zostaw je w ten sposób do wyschnięcia. Postaraj się, by spodnie były mocno naciągnięte, co sprawi, że ich splot będzie się powoli rozciągał. W ten sposób możesz powiększyć spodnie nawet o kilka centymetrów.

Jak rozciągnąć spodnie w pasie? Wykorzystaj żelazko

Innym patentem na za ciasne spodnie w pasie jest wykorzystanie żelazka parowego. Rozłóż spodnie na desce do prasowania i zwilż gorąca parą. W dłoniach rozciągnij je mocno delikatnie je poszerzając. Sposób ten wymaga nieco siły i czasu, ale jest skuteczny. Pamiętaj, że nie wszystkie rodzaje tkanin da się rozciągnąć. Najtrudniej jest w przypadku materiałów garniturowych i eleganckich tkanin. W takim przypadku niezbędne będzie wszycie wstawek, by powiększyć spodnie w pasie.