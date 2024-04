Genialny sposób na za małe spodnie. Sięgam po jedną rzecz z biurka. W ten sposób możesz powiększyć spodnie nawet o jeden rozmiar

To będą najmodniejsze lakiery do paznokci na lato 2024. Trwały i spektakularny manicure na punkcie, którego oszaleją Polki

Jak powiększyć za małe spodnie bez szycia?

Kiedy ulubione jeansy robią się za małe to często kobiety wpadają w złość. Nikt nie lubi żegnać się z ukochanymi ubraniami, a w dodatku gdy widzimy, że przybrało nam się kilka dodatkowych kilogramów to już w ogóle tragedia. Wiele kobiet stosuje również taktykę kupowania ubrań w za małym rozmiarze z nadzieją, że w końcu schudną, lub po prostu bo były one w promocji. Nie musimy chyba przypominać, że takie zakupy nie są zbyt rozsądne, jednak, co zrobić, gdy mamy za małe spodnie i nadal chcemy je ubrać? Okazuje się, że są na to sposoby. Na TikToku znajdziemy wiele sprytnych trików na za małe spodnie. Szczególnie jeden jest banalnie prosty i nie zauważalny dla innych.

Za małe spodnie - co zrobić? Krok po kroku

Przede wszystkim potrzebujesz gumki do włosów, może by także recepturka ale powinna być ona bardzo wytrzymała.

Zaczepiasz gumkę na guzik od spodni.

Przeplatasz gumkę przez dziurkę od guzika i ponownie zaplatasz ją na guzik

