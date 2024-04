Polki oszalały na punkcie tego pudru. Teraz w promocji Rossmanna za mniej niż 20 zł. Rewelacyjnie wygładza skórę i sprawi, że nie będziesz się świecić w ciągu dnia

Promocje w Rossmannie. Rewelacyjny puder sypki Lovely za mniej niż 20 zł

Matujące pudry sypkie to świetna opcja dla cer dojrzałych. Rewelacyjnie wygładzają one fakturę skóry oraz minimalizują widoczność zmarszczek. Taki puder znajdziesz w aktualnej promocji Rossmanna. Trwa ona jeszcze przez 2 dni, do czwartku, 18 kwietnia. Puder sypki LOVELY Bamboo został oznaczony jako wyjątkowy produkt i jest jednym z bestsellerów. W promocji Rossmanna znajdziesz go teraz za 18,99 zł.

Puder sypki LOVELY Bamboo sprawdzi się przede wszystkim u osób z mieszaną oraz tłustą cerą. Jego najważniejszą cechą jest matowienie skóry i regulacja sebum. Raz zaaplikowany trzyma mat przez wiele godzin i świetnie przedłuża trwałość makijażu. Zawarta w składzie ekstrakt z bambusa silnie absorbuje sebum. Drobno zmielona formuła sprawia, że puder LOVELY Bamboo z promocji Rossmanna nie podkreśla zmarszczek oraz suchych skórek. Jest świetną opcją dla kobiet dojrzałych, które szukają dobrego pudry w atrakcyjnej cenie. LOVELY Bamboo najlepiej sprawdzi się aplikowany na strefę "T" zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym. Nie bieli i nie podkreśla faktury skóry. To świetny zamiennik drogich pudrów. - Produkt jest dosyć aksamitny, dzięki czemu ładnie wygładza buzie. Jest to puder transparenty, co bardzo doceniam gdy pudruje sam krem z filtrem - pisze jedna z użytkowniczek na portali wizaz.pl.

Autor: Materiały prasowe

